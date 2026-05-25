Backyard pregătește una dintre cele mai așteptate petreceri ale începutului de vară, iar tema aleasă promite să lovească direct în nostalgia generației care a trăit nopțile nebune din 2016. Sub conceptul „BACKYARD X: 2 ERAS, 1 DAY”, organizatorii anunță o experiență care va combina energia de atunci cu vibe-ul din prezent, într-un maraton de distracție care începe la ora 22:00 și se termină abia dimineață, la 05:00.

În centrul evenimentului sunt DJ-ii Vladimir, Sebastian, Cipi Hampu și Alex Zara, cei care vor transforma „The Home of Backyard” într-un spațiu dominat de beat-uri puternice, atmosferă de festival și amintiri readuse la viață pentru o singură noapte.

„Undeva între atunci și acum, am lăsat o ușă deschisă. Pe de altă parte — 2016. Nopțile, muzica, oamenii, amintirile despre care încă vorbești. Pentru o noapte, ne întoarcem”, este mesajul transmis de organizatori înaintea evenimentului.

Conceptul merge pe ideea unei reîntoarceri simbolice într-o perioadă pe care mulți o consideră una dintre cele mai intense pentru viața de noapte. Organizatorii spun că energia rămâne aceeași, doar că „mai tare acum”.

Evenimentul are loc în 30 mai, la „The Home of Backyard", iar accesul se va face în baza mai multor categorii de bilete. Primele bilete au prețul de 30 de lei, următoarea categorie costă 50 de lei, iar ultimul tip de acces, valabil la orice oră, ajunge la 70 de lei.

Rezervările se fac la numărul +40 743 272 597.

Accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani, iar actul de identitate este obligatoriu la intrare.