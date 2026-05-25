Pe scurt: Polițiștii au depistat un mopedist din Cisnădie care circula fără acte în regulă pe o stradă din Sibiu. Cazul a dus la deschiderea unui dosar penal.

Un bărbat de 68 de ani din Cisnădie a fost depistat de polițiștii din Sibiu conducând un moped neînmatriculat pe strada Ștefan cel Mare, duminică, 24 mai, în jurul orei 09:30.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, agenții din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit vehiculul pentru control în timpul unei acțiuni de rutină în trafic.

“Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că mopedul condus de către bărbat nu este înmatriculat sau înregistrat” a transmis IPJ SIBIU

Conform informațiilor transmise de autorități, pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în județul Sibiu. În ultimele luni, polițiștii au mai identificat persoane care circulau cu mopede fără acte, inclusiv pe alte străzi din municipiu. Un exemplu similar a avut loc pe strada Viitorului, unde un sibian de 49 de ani a fost prins cu un moped neînmatriculat.