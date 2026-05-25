Pe scurt: Polițiștii au descoperit un șofer fără permis și cu alcoolemie ridicată în trafic, pe una dintre cele mai circulate artere din Sibiu.

Un bărbat de 33 de ani din Săliște a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Sibiu pentru control, duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 21:45, pe șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere.

“De asemenea, în urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.” a transmis IPJ SIBIU

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta și pentru aplicarea măsurilor legale.

Acest caz se înscrie în seria de acțiuni ale polițiștilor rutieri din Sibiu, care vizează depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau fără permis, așa cum s-a întâmplat și în cadrul unei razie de amploare organizate recent în oraș.