S-a încheiat oficial sezonul 2025-2026 de monitorizare a afecțiunilor respiratorii, după 33 de săptămâni de raportare a cazurilor de gripă, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumopatii.

Perioada de supraveghere a început în 29 septembrie 2025 și s-a încheiat în 17 mai 2026. În ultima săptămână de raportare, în județul Sibiu au fost înregistrate 2 cazuri de gripă, 941 de IACRS și 202 pneumopatii.

Potrivit datelor centralizate la nivelul județului Sibiu, pe parcursul sezonului gripal au fost raportate 2.407 cazuri de gripă clinică, dintre care 176 confirmate prin teste de laborator, toate cu virus gripal de tip A. Totodată, au fost înregistrate 7 decese asociate gripei suprapuse peste alte afecțiuni cronice. Victimele au fost 5 femei și 2 bărbați, cu vârste cuprinse între 49 și 90 de ani.

Comparativ cu sezonul gripal precedent, 2024-2025, atât numărul îmbolnăvirilor, cât și cel al deceselor provocate de gripă a fost mai mic. Dacă în sezonul anterior s-au înregistrat aproape 4.000 de cazuri clinice de gripă, în sezonul recent încheiat numărul acestora a scăzut cu aproximativ 40%.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu consideră că unul dintre principalele motive pentru reducerea numărului de infectări a fost creșterea ratei de vaccinare antigripală.

Din septembrie 2025 și până la jumătatea lunii mai 2026 s-au vaccinat 27.901 persoane din județ, cu 4.374 mai multe față de sezonul anterior.

„2025-2026 a fost un sezon gripal cu destul de multe provocări. Să nu uităm că varianta dominantă de virus a fost cea de tip A, subclada K, caracterizată adesea prin debut rapid și manifestări agresive. Din fericire însă, numărul deceselor cauzate de gripă a fost cu două cazuri mai mic decât în sezonul anterior. Cred cu tărie că vaccinarea a făcut diferența. Acest sezon este primul, după mulți ani, în care oamenii înțeleg importanța protecției prin vaccinare și a respectării măsurilor de siguranță. Reamintesc faptul că vaccinul antigripal este utilizat la nivel european de mai bine de 60 de ani, este testat și este sigur”, a declarat Horațiu Cojocaru.

Cele mai multe cazuri de gripă au fost raportate în săptămâna 5 a anului 2026, în perioada 25 ianuarie – 1 februarie, când au fost înregistrate 344 de îmbolnăviri.

În ceea ce privește infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, în sezonul 2025-2026 au fost raportate 44.186 de cazuri, cu 11.409 mai puține decât în sezonul precedent. Formele de boală au fost în general ușoare, fără decese sau situații deosebite. În ultima săptămână de monitorizare au fost raportate 941 de cazuri de IACRS. Vârful infectărilor a fost atins în săptămâna 6, în perioada 2-8 februarie 2026, când au fost diagnosticate 1.926 de cazuri.

În cele 33 de săptămâni de monitorizare au fost înregistrate și 11.545 de pneumopatii, cu 2.195 mai puține decât în sezonul gripal 2024-2025. Medicii spun însă că formele de boală au fost adesea moderate sau grave, în special în cazul persoanelor vârstnice, unde internarea a fost recomandată în până la 40% dintre cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în săptămâna 5, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, când au fost înregistrate 545 de cazuri.

Reprezentanții DSP Sibiu atrag atenția că încheierea perioadei oficiale de monitorizare nu înseamnă dispariția virusului gripal. Deși incidența scade semnificativ odată cu venirea verii, pot apărea în continuare cazuri sporadice.

Specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă, evitarea colectivităților în cazul apariției simptomelor, consultarea medicului de familie și vaccinarea antigripală în sezonul rece următor.