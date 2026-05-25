Pe scurt: Dubai renunță la aeroportul său emblematic și mută traficul pe un nou hub uriaș, proiectat să primească 260 de milioane de pasageri anual.

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), considerat cel mai aglomerat aeroport din lume, va fi închis definitiv în 2035, potrivit Mediafax.

Toate operațiunile vor fi transferate la Aeroportul Internațional Al Maktoum, unde se desfășoară în prezent o investiție de peste 30 de miliarde de euro.

Deschis în anii 60, DXB gestionează anual zeci de milioane de pasageri. Decizia de închidere a fost luată deoarece nu se justifică economic existența a două aeroporturi uriașe în aceeași zonă, iar actualul aeroport nu poate fi extins, fiind situat între două autostrăzi importante.

La DWC, lucrările de extindere vizează transformarea acestuia în cel mai mare hub aerian din lume, cu o capacitate anuală de până la 260 de milioane de pasageri. Proiectul include cinci piste paralele și până la 400 de porți de îmbarcare pentru aeronave.

Companiile aeriene Emirates și Flydubai își vor muta sediile și activitățile la noul aeroport, odată cu finalizarea lucrărilor.

Potrivit Dubai Aviation Engineering Projects, dezvoltatorul de infrastructură pentru sectorul aviatic din Dubai, investiția va aduce „o nouă eră de sisteme aeroportuare inteligente și facilități centrate pe pasageri, care să ducă călătorii către destinații din întreaga lume în cel mai impresionant și confortabil mod posibil”.

Mutarea tuturor activităților de la DXB la DWC este planificată pentru jurul anului 2032, însă există scenarii pesimiste care sugerează că transferul complet ar putea dura mai multe decenii.