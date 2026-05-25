Pe scurt: Dezinsecția din Cisnădie și Cisnădioara se va face noaptea, cu substanțe avizate, iar locuitorii, apicultorii și proprietarii de animale sunt rugați să ia măsuri de protecție.

Primăria Orașului Cisnădie va desfășura o nouă campanie de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și căpușelor, potrivit unui anunț publicat luni, 25 mai 2026, pe pagina oficială de Facebook a instituției. Acțiunea face parte din planul anual de igienizare și protecție a sănătății publice, a transmis Primăria Cisnădie.

Dezinsecția va avea loc în nopțile de 26 și 27 mai, între orele 23:00 și 04:00

Tratamentele de dezinsecție împotriva țânțarilor și căpușelor vor fi aplicate după următorul program:

Marți, 26 mai 2026: pe raza orașului Cisnădie și în Cisnădioara

Miercuri, 27 mai 2026: în cartierul Arhitecților

Intervențiile vor avea loc în intervalul orar 23:00 – 04:00. În cazul în care condițiile meteorologice nu permit desfășurarea acțiunii (precipitații sau vânt puternic), aceasta va fi reprogramată, iar noile date vor fi comunicate ulterior.

Zonele vizate și detalii despre substanța folosită

Echipele specializate vor aplica substanțele biocide pe vegetația arborescentă și erbacee din următoarele zone:

Malurile râurilor și pârâurilor de pe raza localității

Spațiile verzi exterioare aferente unităților de învățământ

Produsul utilizat este Solfac Trio EC 140 NF, avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide (Aviz Nr. 5645BIO/18/02.27). Compoziția acestuia include Cypermethrin 5%, Prallethrin 1% și Piperonil butoxid 8%. Gradul de toxicitate este încadrat în grupa a III-a. Aplicarea se va face prin metoda ULV (Ultra Low Volume), cu utilaje autopurtate.

Fișele de Siguranță și Declarațiile de Conformitate ale produsului pot fi consultate la sediul Primăriei Cisnădie.

Recomandări pentru locuitori, apicultori și proprietarii de animale

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite expunerea în raza de acțiune a utilajelor pe durata intervenției și să mențină ferestrele închise între orele 23:00 și 04:00, pentru un confort optim. Apicultorii sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine, deoarece substanța folosită poate fi periculoasă pentru acestea. De asemenea, proprietarii de animale de companie sunt sfătuiți să le țină în spații protejate pe durata aplicării tratamentului.

Acțiunea se înscrie în seria de măsuri anuale de igienizare, după ce, la începutul lunii mai, Primăria Cisnădie a amânat o acțiune de dezinsecție din cauza condițiilor meteorologice.