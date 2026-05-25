Populația de cormorani din județul Sibiu a scăpat de sub control, provocând daune majore atât ecosistemelor sălbatice, cât și sectorului de piscicultură. În timp ce autoritățile locale cer măsuri urgente, România s-a alăturat unui grup de 10 state europene care solicită oficial Uniunii Europene permiterea vânătorii pentru a limita acest prădător.

Situația din județul Sibiu a devenit critică, în special de-a lungul râului Olt, unde prezența păsărilor a devenit o constantă de coșmar pentru pescari.

Primele semne de revoltă au apărut chiar de la firul apei. La începutul acestui an, în ianuarie 2026, Iulian Cinduleț, un pescar cu experiență din localitatea Cârțișoara și paznic de vânătoare, a descris situația dramatică din zona Racovița. Acesta susține că fauna piscicolă este decimată zilnic sub privirile neputincioase ale celor care gestionează apele.

„Oare până când să tot stăm să ne uităm la ei, să le facem poze sau video, fără să putem face nimic, fără să putem acționa? Nu e o specie amenințată cu dispariția, fac doar rău și foarte rău. Decimează zi de zi fauna noastră piscicolă, atât de pe sălbatic, cât și de pe privat”, afirmă Iulian Cinduleț. Potrivit acestuia, singurul impediment în calea rezolvării problemei este birocrația: „Tot ce avem noi, vânătorii, nevoie este o hotărâre de guvern și norme de aplicare. Atât”.

Dezastru pe cursul Oltului și colonii masive între Glâmboaca și Colun

Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu, confirmă gravitatea fenomenului și arată că nicio zonă nu a rămas neatinsă de acest flagel.

„Din păcate, da, cormoranii fac ravagii prin județ. Nu au cum să nu consume pește, este singura lor sursă de hrană. Cea mai mare colonie de cormorani, cunoscută nouă în ce privește Râul Olt, este între localitățile Glâmboaca și Colun”, explică directorul instituției.

Această concentrare masivă de păsări nu este însă singura problemă, deoarece stolurile se deplasează constant în căutarea hranei, afectând inclusiv zonele protejate pentru reproducerea peștilor.

„Mai sunt și în aval de localitatea Turnu Roșu, spre Boița, unde în special în sezonul rece fac ravagii pe zona de protecție a peștelui. De fapt, sunt pe tot cursul Oltului. De atacurile cormoranilor nu a scăpat niciun metru pătrat din luciul de apă”, avertizează Romeo Stoicescu.

Impactul ecologic și economic de la „cerul negru” la prețul peștelui din magazine

Cormoranii nu se mulțumesc doar cu decimarea resurselor piscicole, ci distrug iremediabil și vegetația unde aleg să se stabilească. Potrivit specialiștilor, dejecțiile acestora sunt atât de corozive încât „ard” pur și simplu arborii în care păsările poposesc, lăsând în urmă un peisaj dezolant. Stolurile au ajuns la dimensiuni impresionante, directorul AJVPS Sibiu descriind scene în care cerul devine negru până la orizont în momentul în care mii de exemplare își schimbă locul de hrănire.

Dincolo de dezastrul ecologic, problema se traduce în pierderi financiare grele pentru sibieni, deoarece costurile peștelui de acvacultură cresc direct proporțional cu pagubele produse în bazine. Atunci când mergem la magazin, prețul pe care îl plătim include simbolic și peștele consumat de aceste păsări, ceea ce transformă problema cormoranilor într-una de securitate alimentară și stabilitate economică a fermelor locale.

„Este simplu: când cumpărăm pește de acvacultură, plătim și ce consumă cormoranii”, sublinia la începutul anului Romeo Stoicescu, evidențiind că întreaga comunitate suportă costurile acestei suprapopulări.

România cere Bruxelles-ului dreptul la vânătoare și cote de populație

Deși cormoranul mare a fost salvat de la dispariție în anii ’70 și este în prezent protejat prin directive europene stricte, succesul ecologist de atunci s-a transformat în coșmarul prezentului. Romeo Stoicescu subliniază că legislația actuală leagă mâinile autorităților: „Cormoranul mare este protejat la nivel european din anul 1979, prin Directiva Păsări a Uniunii Europene. În România, statutul său a fost strict definit prin Legea vânătorii nr. 407/2006, specia fiind inclusă pe lista celor protejate”.

În acest context, România s-a alăturat recent unei scrisori comune adresate Comisiei Europene prin care se solicită includerea cormoranului pe lista speciilor vânabile. Se estimează că la nivel european există acum până la 2 milioane de exemplare care produc pagube de peste 350 de milioane de euro anual. În timp ce Bruxelles-ul îndeamnă încă la metode neletale, vocile din teren, precum cea a directorului AJVPS Sibiu, susțin că vânătoarea este singura cale rămasă pentru a restabili un echilibru natural care a fost pierdut de mult.