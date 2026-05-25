Cristi Neguț a fost cel mai bun jucător al lui FC Hermannstadt în prima manșă a ”barajului” cu FC Voluntari, scor 3-2 pe ”Municipal”.

Mijlocașul stânga Cristi Neguț a fost coșmarul defensivei lui FC Voluntari, pe care a pus-o în mare dificultate duminică, în prima manșă a barajului de menținere / promovare.

Neguț a deschis scorul după o acțiune personală superbă, pe flancul drept, după ce Căpușă a salvat o minge de pe tușă.

”Mă bucur că am câștigat, dar am avut 3-0, trebuia să se termine altfel această partidă, hai să primim un gol, dar nu ai voie să încasezi două! E dureros, dar ne e dat să ne chinuim până la capăt. Tot sezonul a fost numai o chinuială la noi, nici nu am murit, nici nu am trăit. Mergem la Voluntari să câștigăm” a anunțat Neguț.

„O scoatem la liman”

Experimentatul jucător trage după el atacul sibienilor prin determinare și viteză. ”Am pierdut un pic din turație la 3-2, probabil și scorul ne-a apăsat un pic, am jucat pe 26 de grade, era altă temeratură la Sibiu acum câteva zile. Noi trebuie să ne impunem jocul și să rămânem în prima ligă. S-a adunat oboseală, dar nu cedăm până la final, ne ducem crucea până la capăt și o scoatem la liman” a mai declarat jucătorul lui FC Hermannstadt.