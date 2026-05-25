Pe scurt: Mexico City marchează apropierea Cupei Mondiale 2026 cu un mural uriaș dedicat fotbalului, recunoscut oficial de Guinness World Records.

O pictură murală de peste 200 de metri pătrați a fost dezvăluit în Mexico City, celebrând istoria și cultura fotbalului mexican, cu doar câteva săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale 2026. Lucrarea, realizată integral cu pensule și vopsele acrilice, a fost recunoscută oficial de Guinness World Records pentru dimensiunile sale impresionante, potrivit Al Jazeera.

Muralul acoperă o suprafață de peste 200 de metri pătrați și ilustrează momente cheie din istoria fotbalului mexican, precum și simboluri culturale asociate cu acest sport. Proiectul a fost realizat exclusiv cu materiale tradiționale, fără ajutorul tehnologiei moderne sau al spray-urilor, ceea ce a contribuit la unicitatea și valoarea artistică a lucrării.

Recunoașterea Guinness World Records vine într-un moment în care Mexico City se pregătește să fie una dintre gazdele principale ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026, eveniment care va aduce în oraș mii de suporteri și turiști din întreaga lume. Muralul a fost gândit ca un omagiu adus pasiunii pentru fotbal și ca un simbol al unității comunității locale în jurul acestui sport.

Inițiativa face parte dintr-o serie de acțiuni menite să marcheze apropierea turneului final și să pună în valoare patrimoniul sportiv și artistic al orașului. Pentru fanii fotbalului, muralul devine un nou punct de atracție, alături de stadioanele care vor găzdui meciuri în cadrul competiției.

Mexico City se alătură astfel altor orașe din lume care celebrează Cupa Mondială prin proiecte artistice de amploare, consolidându-și statutul de centru cultural și sportiv în contextul ediției din 2026.