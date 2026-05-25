Doi cercetători ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au fost selectați câștigători ai burselor New Europe College pentru anul universitar 2026-2027.

Aceste burse sunt de fapt programe dedicate cercetătorilor postdoctorali și cadrelor didactice din România și din străinătate din domenii precum istorie, filozofie, sociologie, antropologie, științe politice, economie și drept.

Cei doi beneficiari sunt dr. Alin Burlec, și lect. dr. Ștefan Baghiu. New Europe College din București este un institut independent de studii avansate în științele umaniste și sociale, fondat în 1994 de filozoful și istoricul de artă Andrei Pleșu.

„Am primit cu bucurie vestea acceptării mele ca bursier NEC, deoarece este o oportunitate pentru continuarea cercetării începute în perioada doctoratului, cu un subiect care nu a mai fost studiat până acum. Proiectul meu abordează două teme majore: primul vizează o analiză detaliată a corporațiilor muncitorești din București, începând cu momentul înființării lor în anul 1902 și până la izbucnirea Primului Război Mondial. Scopul este acela de a reconstitui pe cât posibil viața de zi cu zi a unei părți a clasei muncitoare din acea perioadă. Al doilea aspect se concentrează pe ascensiunea naționalismului în rândul muncitorilor români din aceeași epocă. În această perioadă a apărut prima organizație naționalistă a muncitorilor din România, care și-a propus sa limiteze semnificativ prezența muncitorilor străini. Dezvoltarea naționalismului în rândul muncitorilor străini reprezintă o etapă importantă în procesul de construcție a națiunii,” a spus Alin Burlec, unul dintre câștigătorii burselor New Europe College, format la Școala Doctorală a ULBS.

„Proiectul meu de cercetare se numește From Peasants to National Intelligentsia: A Distant Reading of The Social Origins and Status of Romanian Writers. Bursa va fi de 10 luni și voi face deplasări săptămânale la NEC în București pentru seminarele lor teoretice. Eu voi lucra la o analiză cantitativă a originilor sociale ale scriitorilor români, un proiect pe care îl voi dezvolta plecând de la bazele de date ale Dicționarului General al Literaturii Române. Am adunat împreună cu colegii Erik Kovacs și Mihai Rusu 4000 de intrări de tip metadate complexe cu privire la meseriile părinților scriitorilor, locurile de naștere și meseriile lor proprii. Voi studia deocamdată singur teoria generală de sociologie literară pe care se poate așeza o astfel de cercetare și voi face primele cartografieri macro ale situației scriitorilor români prezenți în dicționar.” a transmis Ștefan Baghiu

Bursele New Europe College oferă acces gratuit la resursele instituției, un stagiu de cercetare de o lună într-o universitate sau institut din străinătate, cazare și spațiu de lucru la București, precum și un stipendiu lunar.

Mulțumiri pentru profesorii universitari ai ULBS Sibiu

Alin Burlec a precizat că a fost încurajat să aplice de coordonatorul tezei sale de doctorat, istoricul și profesorul Sorin Radu, rectorul ULBS, căruia îi adresează mulțumiri. Acesta a menționat și influența cercetătoarei Daniela Stanciu-Păscărița, fostă bursieră NEC în perioada 2024-2025.

Ștefan Baghiu a subliniat, la rândul său, importanța colaborărilor academice și a sprijinului primit din partea coordonatorului său de doctorat, Andrei Terian, lider al proiectului ERC TRANSHIROL, precizând că acest sprijin i-a consolidat direcția de cercetare în domeniile distant reading și world literature. El a mai arătat că, în contextul subfinanțării cercetării la nivel național, astfel de burse sunt esențiale pentru cercetătorii tineri.

Până în prezent, singura bursă NEC obținută de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost cea a cercetătoarei Daniela Stanciu-Păscărița, în anul universitar 2024-2025, cu proiectul „Making the State. Sociability of Old and New Networks in Post-Imperial Realities”.

De-a lungul timpului, printre foștii fellows ai New Europe College se numără personalități precum scriitorul Mircea Cărtărescu, filozoful Horia Roman Patapievici, scriitoarea Lavinia Braniște și scriitorul Dan Coman.