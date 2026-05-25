FC Hermannstadt a avut 3-0 în minutul 47 cu FC Voluntari, dar s-a terminat 3-2 și returul cu ilfovenii se anunță unul dificil.

Sibiul a avut menținerea în Superligă asigurată la 3-0, dar a încasat două goluri în trei minute. La 3-2, soarta ”barajului” este însă deschisă oricărui rezultat la Voluntari.

”Am avut 3-0, dar pe lipsă de concentrare și o relaxare am primit goluri, mai întâi pe o acțiune individuală a lui Guțea, un jucător de mare perspectivă, fundașul nostru dreapta nu a putut să îl stăpânească, apoi pe o fază fixă. Mă îngrijorează erorile individuale care s-au făcut pe tot parcursul sezonului, nu am jucători să înlocuiesc, avem probleme de efectiv. La 3-2 am căzut psihic, așa se întâmplă când pleci prost de la începutul anului” a anunțat ”Neamțul”.

A doua manșă a ”barajului” se va disputa pe 1 iunie, la Voluntari. ”Eu cred în atingerea obiectivului și vom aborda cu mult curaj returul de la Voluntari. Vom face tot posibilul să o scoatem la capăt, va fi o partidă grea. Trebuie să scoatem ce pozitiv și să discutăm cu băieții care au mai rămas valizi pentru returul de la Voluntari” a mai punctat Dorinel Munteanu.

