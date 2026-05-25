Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu al României vor efectua joi, 28 mai, începând cu ora 12:00, o vizită oficială la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Potrivit programului anunțat, vizita va include întâlniri cu conducerea instituției, cadrele didactice, personalul militar și studenții academiei. De asemenea, vor fi prezentate principalele direcții de dezvoltare ale instituției, precum și facilitățile destinate procesului educațional, instruirii și formării viitorilor ofițeri.

Prezența Familiei Regale la Sibiu se înscrie în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 160 de ani de la venirea în România a Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, moment considerat începutul Dinastiei Regale Române și o etapă esențială în consolidarea statului român modern.

La 8 mai 1866, Principele Carol a ajuns la Turnu-Severin, iar la 10 mai 1866 a intrat în București, unde a depus jurământul ca domnitor al României. Domnia lui Carol I, desfășurată între 1866 și 1914, a fost cea mai lungă din istoria țării și a coincis cu un amplu proces de modernizare instituțională, cu obținerea independenței de stat și proclamarea Regatului României.

Ziua de 10 mai are o triplă semnificație istorică: începutul domniei lui Carol I, proclamarea Independenței României în 1877 și încoronarea sa ca rege al României în 1881.

În acest context aniversar, vizita Familiei Regale la Sibiu capătă o semnificație aparte pentru mediul academic militar. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” are legături istorice cu tradiția învățământului militar românesc și cu numele Principelui Carol. Prin Înaltul Decret nr. 2198 din 1932, Școala Militară de Infanterie nr. 1 București a fost fuzionată cu Școala Militară de Infanterie nr. 2 Sibiu, rezultând Școala de Ofițeri de Infanterie „Principele Carol”.

Din acel moment, instituția de la Sibiu a devenit unicul centru de formare a ofițerilor de infanterie din România. Tradițiile acestei școli au fost preluate și continuate în prezent de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.