Pe scurt: Valul de căldură lovește Europa de Vest cu temperaturi record în Franța, Marea Britanie și Spania. Meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente.

Peste 20 de orașe din Franța au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie pentru luna mai, iar Marea Britanie a stabilit un nou record național de căldură, în contextul unui val de căldură timpurie care ar putea aduce temperaturi de până la 40°C în unele regiuni din Spania până la sfârșitul săptămânii, potrivit The Guardian.

Valul de căldură e prognozat să ajungă și în România în aceasta săptămână

Recorduri istorice în Marea Britanie

Serviciul meteorologic britanic Met Office a anunțat că recordul absolut de temperatură pentru luna mai a fost depășit luni, 25 mai 2026, când la Heathrow, lângă Londra, s-au înregistrat 33,5°C. Sunt așteptate valori de până la 35°C în cursul zilei de luni și marți, 26 mai 2026.

Météo France estimează că sute de alte recorduri pentru luna mai ar putea fi doborâte în Franța, Spania și Marea Britanie, valul de căldură fiind descris drept „prematur, remarcabil și de lungă durată”, cu temperaturi ce depășesc mediile normale cu 12-13 grade Celsius.

„Domul de căldură” și schimbările climatice

Potrivit Météo France, aceste temperaturi record sunt generate de un „dom de căldură”, cu aer fierbinte provenit din Maroc, blocat sub o zonă de presiune ridicată. Agenția avertizează că astfel de fenomene vor deveni „din ce în ce mai frecvente, mai intense și mai devreme” în Europa.

Modelele climatice arată că, pe fondul schimbărilor climatice, valurile de căldură din iunie sunt acum de aproximativ 10 ori mai probabile în Europa decât în era preindustrială, iar aceeași tendință începe să se observe și pentru luna mai. „Această extindere a sezonului valurilor de căldură este caracteristică efectelor schimbărilor climatice”, a declarat cercetătorul climatic Robert Vautard pentru Agence France-Presse. „În cele din urmă, vom vedea astfel de episoade și în aprilie sau octombrie.”

Alertă fără precedent în Franța

Autoritățile franceze au plasat 18 departamente sub alertă de temperaturi ridicate pentru luni, 25 mai 2026, fiind pentru prima dată când sistemul național de avertizare pentru valuri de căldură este activat în luna mai de la introducerea sa în 2004.

Météo France a transmis că temperaturile ar putea ajunge local la 36°C. „Orașele din vestul țării vor înregistra valori cu mai multe grade peste recordurile anterioare pentru luna mai”, a precizat agenția.

Dintre marile orașe franceze, Paris a atins 32,6°C duminică, 24 mai 2026, și este așteptat să ajungă la 33°C luni, 25 mai 2026, în timp ce Bordeaux a înregistrat 34,2°C. În Brive-la-Gaillarde, sud-vestul Franței, s-au raportat 35,3°C, cu aproape două grade peste precedentul record local pentru luna mai.

Tragedie la o cursă de alergare

Un bărbat a murit în timpul unei curse de alergare de 10 km în suburbia pariziană Maisons-Alfort, duminică, 24 mai 2026, potrivit serviciilor de protecție civilă, după ce ar fi suferit un stop cardiac. Alte 10 persoane au fost transportate la spital în stare critică după cursă.

Recordurile locale pentru luna mai au fost depășite duminică, 24 mai 2026, de-a lungul coastei atlantice a Franței, inclusiv la St-Nazaire (31,8°C), Noirmoutier (31,3°C) și Brest, în Bretania (29°C), conform Météo France.

Spania se pregătește pentru temperaturi de până la 40°C

În Spania, valul de căldură a adus temperaturi de până la 38°C în unele regiuni sudice în weekend, cu 5-10°C peste normalul perioadei, iar Rubén del Campo, purtător de cuvânt al agenției meteorologice Aemet, a precizat că acest episod va continua până la sfârșitul săptămânii. „Situația va dura cel puțin până la sfârșitul săptămânii. De fapt, ar putea deveni și mai cald joi și vineri, cu temperaturi de cel puțin 34°C în cea mai mare parte a țării”, a spus del Campo.

Se așteaptă maxime de 36-38°C în văile Guadiana, Guadalquivir și Ebro între miercuri, 27 mai și vineri, 29 mai 2026, iar în unele zone temperaturile ar putea atinge 40°C. Del Campo a mai menționat că multe regiuni vor avea parte de „nopți tropicale”, cu temperaturi nocturne care nu scad sub 20°C.

În Marea Britanie, anumite regiuni ar putea intra oficial în val de căldură, cu temperaturi de 26-28°C timp de trei zile consecutive, în funcție de zonă. În Franța, pentru declararea oficială a unui val de căldură, și temperaturile nocturne trebuie să rămână peste un anumit prag.

Acest episod de temperaturi record în luna mai vine în contextul în care modele meteo recente indică un posibil super El Niño în vara 2026, care ar putea duce la noi extreme climatice.