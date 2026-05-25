Astăzi, 25.05.2026, a debutat etapa I de înscriere în învățământul preșcolar (grădiniță).

Pentru această etapă, la nivelul județului Sibiu, sunt disponibile 884 locuri la grupa mare, 871 locuri la grupa mijlocie și 3323 locuri la grupa mică.

În perioada 25.05 – 29.05.2026 are loc etapa I de înscriere la grădiniță, pe locurile rămase libere după perioada de reînscriere.

La nivelul municipiului Sibiu sunt disponibile 397 locuri la grupa mare (din care136 locuri în limba germană și 9 locuri în limba maghiară), 374 locuri la grupa mijlocie (din care 89 de locuri în limba germană) și 1025 locuri la grupa mică (din care 89 de locuri la limba germană).

În municipiul Mediaș sunt disponibile 76 locuri la grupa mare (din care 12 de locuri în limba germană și 10 locuri în limba maghiară), 91 locuri la grupa mijlocie (din care 38 de locuri în limba germană și 2 locuri în limba maghiară) și 196 locuri la grupa mică (din care 29 de locuri la limba germană și 7 locuri la limba maghiară).

Criteriile de departajare generale sunt:

– copilul aparține circumscripției școlare arondate de către ISJ Sibiu, stabilite prin consultarea reprezentanților unităților de învățământ cu autoritățile administrației publice locale, conform art. 8, alin. 1, din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5183 din 4 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);;

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

/(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea

Detalii pot fi obținute aici privind înscrierea în prima etapă, cererea de înscriere și circumscripțiile pentru grădinițe pot fi vizionate aici:

https://sbisj.ro/elevi/inscriere-in-invatamantul-prescolar-anteprescolar/