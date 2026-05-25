Pe scurt: Testări gratuite pentru sănătatea plămânilor ajung la Blăjel, iar campania continuă și în alte localități din județul Sibiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează marți, 26 mai, o sesiune de spirometrii gratuite pentru locuitorii din Blăjel, în cadrul celei de-a IX-a ediții a campaniei antifumat „Respiră liber”.

Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, acțiunea urmărește creșterea gradului de conștientizare privind importanța sănătății pulmonare și prevenirea afecțiunilor respiratorii, prin depistarea precoce a eventualelor probleme de respirație.

Cristian Roman, managerul spitalului, a declarat: „Monitorizarea funcției pulmonare este esențială atât pentru prevenție, cât și pentru diagnosticarea timpurie a bolilor respiratorii. Prin aceste acțiuni ne dorim să fim mai aproape de oameni și să le oferim acces facil la investigații simple, dar extrem de importante pentru sănătatea lor”.

Pentru fumători, spirometria reprezintă un instrument esențial de conștientizare, deoarece poate evidenția impactul real al fumatului asupra respirației. Testarea periodică contribuie la diagnostic timpuriu, monitorizare și poate motiva renunțarea la fumat. Dr. Lavinia Danciu, directorul medical al spitalului, subliniază:

„Spirometria este o investigație rapidă, neinvazivă și foarte utilă pentru evaluarea capacității pulmonare. Recomandăm tuturor cetățenilor, în special fumătorilor sau foștilor fumători, să își monitorizeze periodic funcția pulmonară și să acorde atenție semnalelor pe care organismul le transmite”.

Campania „Respiră liber”, derulată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, va continua cu alte sesiuni de spirometrii gratuite programate în localitatea Brădeni, pe 3 iunie, și în Piața Mare din Sibiu, pe 5 iunie, între orele 10.30 – 12.30.

Reprezentanții spitalului îi încurajează pe cetățeni să participe la aceste acțiuni de prevenție și să acorde o atenție sporită sănătății respiratorii.

Campanii similare de testări gratuite pentru sănătatea plămânilor au avut loc și la Sibiu, inclusiv în cadrul marșului anti-fumat pe pietonala de pe Bălcescu.