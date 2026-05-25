Apă Canal Sibiu SA a anunțat că miercuri, 27 mai, între orele 09:00 și 15:00, vor fi executate lucrări de cuplare a două conducte de distribuție a apei potabile, PEHD 315 mm și PEHD 160 mm, la intersecția dintre Calea Șurii Mari și strada Căprioarelor.

Intervenția are loc în cadrul proiectului „Modernizare și extindere Calea Șurii Mari din municipiul Sibiu”, derulat de Primăria Sibiu.

Lucrările sunt executate de firma GEIGER TRANSILVANIA SRL, cu asistență tehnică din partea Apă Canal Sibiu SA.

Pe durata intervenției, pot apărea scăderi importante de presiune, până la întreruperea totală a alimentării cu apă, precum și modificări ale turbidității apei furnizate în mai multe zone afectate.

Este vorba despre complexul comercial de pe Calea Șurii Mari – PRIMA SHOPPING CENTER, SELGROS, HORNBACH, reprezentanțe și spălătorii auto, cartierul Viile Sibiului, dar și localitățile Șura Mare și Hamba.

Reprezentanții Apă Canal Sibiu SA au transmis că vor pune la dispoziția consumatorilor apă pentru utilizare menajeră prin intermediul unor autospeciale, care pot fi solicitate prin Call Center-ul companiei.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0269/962 și 0269.222777.

De asemenea, operatorul avertizează că, la reluarea furnizării apei, sunt posibile modificări temporare ale turbidității acesteia.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei.