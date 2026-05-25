Pasionații de Formula 1, dar și trecătorii, și-au rupt puțin din timp pentru a admira, luni la prânz, frumusețea unui monopost Ferrari de Formula 1 expus în Piața Mare din Sibiu. Cei mici s-au bucurat și ei de experiență.

Dacă unii sibieni au venit special pentru a vedea mașina, alții au ajuns întâmplător în Piața Mare și s-au bucurat că au putut vedea live un Ferrari. Multe tinere au venit pregătite pentru fotografii, purtând șepci roșii cu însemnele Ferrari, iar bărbații au ales tricouri tematice.

Tați împreună cu copiii lor au venit și ei în mod special să vadă monopostul expus în centrul Sibiului. „Suntem pasionați de Formula 1. Și copiii sunt pasionați: cel mic este iubitor de Ferrari, iar cea mică ține cu Red Bull și suntem foarte încântați. Aseară am văzut o parte din cursă. Urmărim competițiile și îi știm și pe comentatori”, a spus Mihai.

Două studente la facultate în Sibiu au profitat de ocazie și au mers în Piața Mare pentru a se fotografia cu mașina .„Am văzut o postare și am zis că o astfel de ocazie în Sibiu nu o să mai existe. Întotdeauna am vrut să văd o mașină de aproape și aceasta e cea mai bună oportunitate”, a spus Antonia.

Alexandra speră ca în viitor sî ajungă și la o cursă de Formula 1. „Este o oportunitate faptul că s-a făcut acest circuit prin țară și noi sperăm să putem ajunge și la o cursă cândva, dar momentan ne bucurăm și de ocazia asta. De mică mă uitam cu părinții la Formula 1 și am rămas pasionată”, a spus Alexandra.

