Pe scurt: Iranul va fi cazat în Mexic la Cupa Mondială 2026, deși meciurile sale se joacă în SUA. Decizia vine pe fondul refuzului americanilor de a primi delegația iraniană.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat luni, 25 mai 2026, că țara sa va găzdui echipa națională de fotbal a Iranului pe durata Cupei Mondiale FIFA, după ce Statele Unite au refuzat să primească delegația iraniană. Potrivit Mediafax, decizia a fost luată în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran.

Sheinbaum a precizat că FIFA a solicitat Mexicului să găzduiască echipa Iranului, după ce americanii au refuzat, invocând motive de securitate. „Nu avem niciun motiv să le refuzăm posibilitatea de a sta în Mexic”, a declarat președinta mexicană în cadrul unei conferințe de presă.

Cupa Mondială 2026 va fi organizată în perioada 11 iunie – 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La tragerea la sorți din decembrie 2025, Iranul a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Toate cele trei meciuri din faza grupelor ale Iranului sunt programate să se dispute în Statele Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle.

În cazul calificării în fazele eliminatorii, Iranul ar putea juca din nou pe stadioane americane, inclusiv împotriva echipei Statelor Unite. După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, delegația iraniană a cerut să nu mai joace meciurile în SUA, amenințând cu retragerea dacă solicitarea nu este acceptată. FIFA a respins însă cererea, pentru a nu modifica programul celei mai mari ediții a Cupei Mondiale din istorie.

Președintele american Donald Trump a intervenit în subiect, transmițând mai multe mesaje publice despre participarea Iranului la Cupa Mondială. „Pot veni, dar nu este potrivit pentru siguranța lor”, a transmis Trump. Subiectul a generat discuții intense, inclusiv propuneri de înlocuire a Iranului cu o altă echipă, după cum a relatat și emisarul lui Trump.

Potrivit Al Jazeera, decizia Mexicului de a găzdui echipa Iranului a fost luată pentru a asigura participarea acesteia la turneu, în ciuda refuzului americanilor și a contextului tensionat dintre cele două state.