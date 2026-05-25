Pe scurt: Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia luni, 25 mai 2026, pe fondul unor controverse publice și presiuni din partea partidului său. El a participat la ultimul său eveniment oficial la Sibiu, înainte de a-și anunța retragerea și de a prezenta scuze publice pentru tensiunile generate.

Demeter András István a anunțat luni, 25 mai 2026, că demisionează din funcția de ministru al Culturii. Potrivit Mediafax, decizia sa vine după ce partidul din care face parte i-a cerut să își depună mandatul, pe fondul unor controverse publice care au generat tensiuni în spațiul public și au alimentat dezbateri aprinse privind activitatea sa.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerul luni demisia ministrului UDMR al Culturii, Demeter András István, după înregistrările care au apărut în spațiul online. „A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile. În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului. I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre”, a transmis Kelemen. Demeter András István spune, într-o reacție, că i s-au atribuit niște afirmații pe care nu-și amintește să le fi făcut.

Ultimul act oficial al ministrului a avut loc la Sibiu, înainte de demisie

Demisia intervine la doar o zi după ce ministrul Culturii a participat la Muzeul Astra din Sibiu, la evenimentele organizate în cadrul Expoziției „H – Hunting Prize”. Această manifestare a fost dedicată patrimoniului cinegetic, tradițiilor și preocupărilor care, de-a lungul timpului, au făcut parte din viața și identitatea multor comunități. Evenimentul a reunit atât momente dedicate valorificării memoriei culturale și tehnice a domeniului, cât și recunoașterii performanței și excelenței.

Demeter și-a motivat decizia și a prezentat scuze publice

„Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare”, a scris Demeter András István.

Ministrul a precizat că, spre deosebire de situațiile anterioare, de această dată consideră necesar să își prezinte scuze pentru faptul că a generat, involuntar, frământări și divizare într-o societate deja tensionată. „Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a adăugat el.

Demisia ministrului Culturii survine într-un context politic tensionat, după schimbări importante la nivelul Guvernului. Lista noilor miniștri a fost anunțată recent, după plecarea PSD din executiv, iar componența cabinetului a suferit modificări semnificative.

Demeter a subliniat că rămâne convins că acțiunile sale au fost în interesul cultural național și al promovării interculturalității din România. „Actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine”, a transmis ministrul demisionar.

El a mulțumit tuturor celor care continuă să îi acorde încredere, în ciuda controverselor apărute în spațiul public.