Fetița de 10 ani, lovită duminică de un bărbat aflat pe trotinetă, pe strada Doamna Stanca, va fi externată luni.

Minora accidentată se simte mai bine, iar astăzi va putea pleca acasă, au anunțat reprezentanții Spitalului de Pediatrie din Sibiu. „Fetița la care faceți referire a fost internată pe Secția de Chirurgie Pediatrică. Este stabilă, a primit îngrijiri medicale și va fi externată în cursul zilei de astăzi”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu.

În urma accidentului de duminică, minora a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii. Aceasta a fost transportată conștientă la CPU Luther pentru investigații și îngrijiri medicale.

