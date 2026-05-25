Pe scurt: O caracatiță de mărimea unei mingi de golf, cu o culoare albastră rară și tentacule scurte, a fost descoperită la mare adâncime în apropierea Galapagos.

O echipă de cercetători ai Fundației Charles Darwin a anunțat luni, 25 mai 2026, descoperirea unei noi specii de caracatiță în apropierea Insulelor Galapagos, potrivit Mediafax.

Specia, denumită Microeledone galapagensis, a fost identificată în timpul unei expediții cu submersibilul la o adâncime de 1.800 de metri sub nivelul mării.

Caracatița descoperită are o dimensiune redusă, fiind comparată cu o minge de golf, și se remarcă printr-o culoare albastră considerată extrem de rară în natură.

„E micuț! E albastru!”, a exclamat una dintre cercetătoare la vederea animalului. Janet Voight, expertă în caracatițe și cea care a identificat specia, a declarat: „Am știut imediat că este ceva cu adevărat special”.

Cercetătorii au precizat că cea mai apropiată specie de caracatiță cu dimensiuni similare trăiește în largul coastei Uruguayului, la o distanță considerabilă, în cealaltă parte a Americii de Sud. Microeledone galapagensis pare să fie cel mai mic membru al familiei Megaleledonidae, ai cărei alți reprezentanți sunt, de obicei, mult mai mari și trăiesc în Oceanul de Sud, în apropierea Antarcticii.

Pentru a studia specimenul fără a-l deteriora, echipa de la Muzeul Field a folosit scanări CT, obținând mii de imagini cu raze X care au permis realizarea unui model 3D detaliat al caracatiței.

„Nimic nu se compară cu a petrece o zi privind ceva ce nicio altă ființă umană nu a mai văzut vreodată”, a declarat Stephanie Smith, șefa laboratorului de raze X al muzeului.

Janet Voight a subliniat că brațele scurte și îndesate, cu un singur rând de ventuze, diferențiază această specie de majoritatea caracatițelor cunoscute. Un alt aspect notabil este culoarea de pe partea inferioară a animalului: dacă spatele este de un albastru deschis, dedesubt caracatița prezintă un „violet foarte intens”.

Voight a explicat că acest model de culoare ar putea contribui la siguranța animalului, deoarece prada luminoasă ar putea atrage prădători, punând caracatița în pericol.

Ultima dată când Janet Voight a identificat o specie nouă de caracatiță a fost în 2023, în largul coastei Costa Rica, potrivit aceleiași surse.