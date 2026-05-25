Pe scurt: Laboratorul de anatomie patologică de la Spitalul Județean Sibiu intră într-o nouă eră, cu tehnologii digitale și teste moleculare care scurtează timpul de diagnostic pentru bolnavii de cancer.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a anunțat luni, 25 mai 2026, finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte medicale dedicate diagnosticului oncologic: modernizarea completă a Laboratorului de Anatomie Patologică. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu , investiția a fost realizată prin Programul Sănătate 2021–2027 și marchează un pas esențial în dezvoltarea infrastructurii medicale locale și regionale.

Laboratorul a fost complet modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație pentru compartimentele de histopatologie, citologie, imunohistochimie și patologie moleculară. Noile tehnologii permit realizarea unor investigații rapide, precise și complexe, crescând acuratețea diagnosticului și reducând timpul de răspuns pentru pacienți. Pentru prima dată la Sibiu, pot fi efectuate analize la nivel molecular, esențiale pentru stabilirea tratamentelor personalizate în oncologie.

Dr. Bogdan-Duică Iancu-Șerban, șeful Serviciului de Anatomie Patologică, a subliniat importanța acestor investiții: „Beneficiul este al pacienților oncologici, întrucât noile tehnologii permit, în premieră, diagnostice complete, la nivel molecular. Investiția creează premisele pentru accesarea Programului Național de Oncologie.”

Laboratorul asigură suportul diagnostic indispensabil pentru patologia chirurgicală și oncologică, folosind un flux de lucru complet automatizat și tehnologii de ultimă generație. Compartimentul de citologie utilizează un procesor de înaltă viteză (120 probe/oră) cu sistem de filtrare prin membrană dublă, asigurând lame standardizate pentru probe cervico-vaginale, alte fluide biologice și puncții aspirative mamare, tiroidiene sau pulmonare.

În compartimentul de histopatologie, masa de orientare (Grossing Station) este dotată cu sistem de captură imagini Full HD, permițând documentarea imagistică precisă a pieselor de rezecție și a marginilor de siguranță oncologică. Lamele histopatologice colorate cu Hematoxilină Eozină sunt elaborate printr-un sistem automat de procesare tisulară, echipamente moderne de includere la parafină și secționare, precum și sisteme automate de colorare și montare. Întregul parcurs al probei este monitorizat printr-un sistem automat de imprimare a codurilor de bare pe casete și lame, eliminând erorile de identificare, iar arhivarea se face digital.

Laboratorul implementează conceptul de patologie digitală prin scanarea integrală a lamelor histopatologice, transformând toate preparatele în lame digitale de înaltă rezoluție. Acest lucru facilitează interpretarea patologică, arhivarea și consulturile la distanță (telepatologie). Sunt utilizate softuri de cuantificare histopatologică cu inteligență artificială certificate, care oferă scoruri precise pentru biomarkeri precum receptorii hormonali, HER2 sau Ki-67.

În ceea ce privește imunohistochimia și biomarkerii predictivi, laboratorul realizează paneluri complexe necesare pentru diagnosticul precis și stabilirea conduitei terapeutice. Se efectuează testarea proteinelor de reparare a ADN-ului (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6) pentru screening-ul sindromului Lynch și determinarea eligibilității pentru imunoterapie, determinarea statusului PD-L1 și screening-ul pentru fuziuni NTRK, esențiale în terapiile oncologice moderne.

Pe partea de patologie moleculară, laboratorul oferă diagnostic genomic tumoral local, scurtând semnificativ timpul până la inițierea tratamentului. Sunt folosite tehnologii precum rt-PCR (Onco-paneluri) pentru detectarea rapidă a mutațiilor la pacienții cu tumori solide și Next-Generation Sequencing (NGS) pentru profilarea genetică extinsă a tumorilor solide sau hematologice, susținută de stații de lucru de înaltă performanță pentru analiza datelor genomice.

Echipa laboratorului este formată din medici primari și specialiști în anatomie patologică, printre care dr. Bogdan-Duică Iancu-Șerban (șef serviciu), dr. Zaharie Ioan-Sorin, dr. Radu Eugen Toma, dr. Lupean Adina Maria, dr. Ilie Andrei, dr. Horșia Dragoș-Ovidiu și dr. Oprinca George Călin, alături de asistenți medicali de laborator cu studii superioare și postliceale.

Modernizarea laboratorului de anatomie patologică de la Spitalul Județean Sibiu vine în completarea altor investiții recente în infrastructura medicală locală, contribuind la creșterea calității serviciilor pentru pacienții oncologici și la reducerea timpului de așteptare pentru rezultate.