Primăria intenționează să înlocuiască toate sirenele de pe raza municipiului Sibiu folosite la alarmarea populației. Cele mai vechi datează încă din anul 1962.

Primăria municipiului Sibiu cumpără, prin achiziție directă, 5 sirene electronice pentru alarmarea populației. Sistemul de alarmare publică al orașului este compus din 35 de sirene, dintre care 23 sunt noi. Cele mai vechi datează încă din anul 1962. „În vederea înlocuirii sirenelor vechi datând din anul 1962, se dorește continuarea acțiunii de înlocuire treptată a acestora prin achiziționarea a încă 5 noi sirene electronice. Pană în prezent au fost achiziționate 23 sirene din totalul de 35 care compun sistemul de alarmare publică al Municipiului Sibiu”, se arată în caietul de sarcini.

Sunt achiziționate astfel 5 sirene de tip UTS 600 PLUS GER (extensibilă la 1200W), serviciile de instalare fiind incluse, și una de tip UTS 1200 GER.

Primăria oferă suma de 257.500 lei fără TVA pentru aceste noi sirene, în ofertă fiind incluse transportul, instalarea pe clădiri, punerea în funcțiune și probele funcționale. După semnarea contractului, sirenele vor fi livrate și puse în funcțiune în termen de 60 de zile. Ele vor avea o garanție de 24 de luni. Societatea AXATEL SERVICE SRL din București a depus ofertă pentru furnizarea echipamentelor.

Sirenele pot reda semnale diferite: de alarmă aeriană (15 sunete a câte 4 secunde, cu pauză de 4 secunde între ele), de alarmă la dezastre (5 sunete a câte 16 secunde, cu pauză de 10 secunde între ele), de prealarmă aeriană (3 sunete a câte 32 de secunde, cu pauză de 12 secunde între ele) și de încetarea alarmei (semnal continuu cu durata de 2 minute).