Pe scurt: Noua lege a salarizării bugetarilor aduce reguli stricte pentru sporuri și transparență totală a veniturilor. Vezi cine va primi compensații și ce se întâmplă cu premiile de performanță.

Proiectul noii legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice prevede o grilă salarială cu 12 grade, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită la 4.100 de lei pentru anul 2027, potrivit Mediafax. Salariile de bază, soldele, indemnizațiile de încadrare și cele lunare vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent funcției cu această valoare de referință.

Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8, ceea ce înseamnă că salariul maxim calculat strict pe baza coeficientului și valorii de referință ar putea ajunge la 32.800 de lei. Structura unică de 12 grade salariale prevede că primul grad pornește de la coeficientul 1,00, iar gradul 12 ajunge la 8,00. Valoarea de referință va fi stabilită anual, însă pentru primul an de aplicare, suma este explicit 4.100 de lei.

Peste jumătate de milion de bugetari vor primi compensații dacă le scad veniturile

O prevedere importantă a proiectului vizează protejarea angajaților care ar avea salarii mai mici după noua încadrare. Pentru cei care, în urma aplicării legii, ar încasa mai puțin decât în decembrie 2026, se va acorda o „diferență salarială tranzitorie”, valabilă cât timp persoana rămâne pe aceeași funcție și în aceleași condiții. Această diferență nu se acordă celor angajați după intrarea în vigoare a legii și poate înceta dacă angajatul promovează sau își schimbă funcția. Potrivit proiectului, aproximativ 528.000 de bugetari se află în această situație.

Sporurile se reduc drastic și sunt plafonate la 20% din salariul de bază

Numărul de sporuri din sistemul public va fi redus semnificativ: din cele 151 de sporuri existente, 87 vor fi eliminate. Ministrul interimar al Muncii a declarat că „este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară”, iar zona sporurilor a devenit „un fel de sport național în administrația din România”.

Conform proiectului, sporurile, indemnizațiile, primele și premiile nu vor putea depăși, ca regulă generală, 20% din suma salariilor de bază, soldelor de funcție sau indemnizațiilor, la nivel de ordonator principal de credite și pe surse de finanțare. Există excepții pentru anumite tipuri de sporuri, cum ar fi cele pentru proiecte cu finanțare externă, munca de noapte sau suplimentară.

Proiectul introduce și premii de performanță, care pot fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Valoarea totală a acestor premii nu poate depăși 4% din cheltuielile salariale relevante ale ordonatorului principal de credite, iar premiile pot fi acordate pentru cel mult 30% din posturile de execuție și 30% din cele de conducere ocupate. În 2027, această prevedere se va aplica doar personalului didactic, didactic auxiliar și angajaților ANAF.

Instituțiile publice vor fi obligate să publice de două ori pe an, la 30 aprilie și 31 octombrie, lista funcțiilor și veniturilor salariale, inclusiv salariul de bază, sporurile, majorările și alte drepturi în bani sau în natură. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi între 20.000 și 30.000 de lei.

Noua lege a salarizării ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată. Adoptarea legii este legată de un jalon din PNRR, cu termen de îndeplinire la 1 iulie 2026, de care depinde o tranșă de peste 700 de milioane de euro.