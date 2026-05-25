Pe scurt: Violența și dependența de telefon în școli determină noi măsuri legislative. Raluca Turcan propune reguli stricte și sprijin psihologic pentru elevi.

Violența din școli nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă de disciplină, avertizează Raluca Turcan, care a anunțat luni, 25 mai 2026, pe pagina sa de Facebook, depunerea unei noi propuneri legislative pentru creșterea siguranței și echilibrului emoțional în școli.

Potrivit Raluca Turcan, în spatele conflictelor, agresivității și lipsei de atenție din școli se află o criză tot mai gravă de sănătate emoțională în rândul copiilor și adolescenților. Aceasta a subliniat că, după consultări cu psihologi, profesori și specialiști în educație și sănătate mintală, a inițiat un proiect de lege care urmărește să transforme școala într-un spațiu mai sigur și mai adaptat realităților actuale.

Un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc din 40 de state privind utilizarea problematică a rețelelor sociale la adolescenți. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon, potrivit datelor citate de Turcan.

Specialiștii consultați au explicat că dependența de telefon și social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare a elevilor. În multe școli, profesorii ajung să petreacă mai mult timp gestionând conflicte și emoții decât predând efectiv materia.

Legea propusă prevede limitarea telefoanelor, monitorizare și consiliere psihologică

Raluca Turcan a precizat că proiectul de lege nu se rezumă doar la interzicerea telefoanelor în școli, ci introduce mai multe măsuri concrete:

limitarea accesului la telefoane inclusiv în pauze, nu doar în timpul orelor;

monitorizare audio-video acolo unde specialiștii consideră necesar;

consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc;

reguli clare și aplicate unitar în toate școlile.

Specialiștii susțin că accesul la telefon trebuie limitat și în timpul pauzelor, deoarece altfel elevii rămân într-un ciclu continuu de stimulare digitală, fără timp real pentru reglare emoțională, socializare directă și reconectare la procesul de învățare. Detalii despre sancțiunile pentru nerespectarea acestor reguli pot fi consultate în articolul Telefoanele mobile, interzise în școli inclusiv în timpul pauzelor: ce sancțiuni riscă elevii.

Turcan a subliniat că simpla interdicție nu este suficientă și că soluția reală constă în reconstruirea relațiilor dintre copii, familie și școală. Ea propune mai mult sport, activități de grup, lectură, socializare reală și profesori pregătiți pentru reglare emoțională.

Inițiativa legislativă are ca scop siguranța copiilor, sănătatea lor emoțională și readucerea echilibrului în școală, a transmis Raluca Turcan.