Pe scurt: Rusia anunță noi lovituri asupra Kievului și solicită evacuarea străinilor, după un weekend cu zeci de victime și atacuri cu rachete hipersonice.

Rusia a transmis luni, 25 mai 2026, că va lansa noi atacuri asupra Kievului și a cerut cetățenilor străini și personalului diplomatic să părăsească de urgență capitala Ucrainei. Potrivit Mediafax, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova va lovi „centrele de decizie” și posturile de comandă ucrainene din Kiev.

„În circumstanțele actuale, Forțele Armate Ruse încep să lanseze atacuri sistematice împotriva instalațiilor militar-industriale ucrainene din Kiev. Atacurile vor viza atât centrele de decizie, cât și posturile de comandă… Avertizăm cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească orașul cât mai curând posibil”, a transmis Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat citat de France24.

Avertismentul vine după ce, în weekend, Rusia a lansat un atac amplu cu zeci de drone și rachete asupra Kievului. Cel mai recent bilanț al autorităților ucrainene indică 87 de răniți și doi morți. Printre armele folosite s-a numărat și racheta Oreșnik, capabilă să atingă o viteză de zece ori mai mare decât cea a sunetului.

Atac cu rachete hipersonice: zeci de răniți și clădiri avariate în Kiev

În urma atacului cu rachete balistice Oreșnik, Muzeul Național de la Cernobîl din cartierul Podil a fost avariat. Două rachete au survolat catedrala Sfânta Sofia, iar una dintre ele a lovit clădirea muzeului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 24 mai 2026, pe rețeaua X, că atacurile au vizat infrastructura civilă, inclusiv rețele de utilități, piețe, locuințe și instituții de învățământ. Zelenski avertizase încă de sâmbătă, 23 mai 2026, că Rusia pregătește un posibil atac cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei.

Potrivit Mediafax, atacurile din weekend au provocat zeci de răniți și pagube semnificative în Kiev, pe fondul intensificării operațiunilor militare rusești în zonă.