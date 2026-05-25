AJF Sibiu a tras la sorți luni meciurile din semifinalele fazei județene a Cupei României, ambele partide urmând să se dispute în nocturnă pe Stadionul ”Obor”.

În urma tragerii la sorți, cele două dueluri din semifinalele Cupei României – faza județeană sunt următoarele:

Marți, 2 iunie 2026, ora 20:00: ACS FC Avrig – ACS Bradu

Miercuri, 3 iunie 2026, ora 20:00: ACS Păltiniș Rășinari – AFC Tălmaciu

Ambele partide se vor disputa în nocturnă, pe terenul cu iarbă din incinta Bazei Sportive Obor.

ACS Bradu și ACS Păltiniș Rășinari par favorite pentru accederea în finala competiției, însă Cupa este mereu competiția surprizelor.