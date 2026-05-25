Pe scurt: Un conflict izbucnit pe strada Râul Caselor din Rășinari s-a lăsat cu reținerea unui tânăr, acuzat de amenințare și distrugere. Poliția continuă cercetările.

Un tânăr de 21 de ani, din Rășinari, a fost reținut de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind cercetat pentru amenințare, violare de domiciliu și distrugere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, incidentul a avut loc pe 17 mai, în jurul orei 18:00, pe strada Râul Caselor din Rășinari.

Conform anchetei, tânărul ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil, pe fondul unui conflict spontan. În interiorul curții, acesta ar fi distrus ușile de acces și ar fi adresat amenințări către două persoane, de 42 și 45 de ani, ambele din Rășinari.

“În baza materialului probator administrat în cauză, la data de 22.05, polițiștii au dispus față de tânărul în vârstă de 21 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.” a transmis IPJ Sibiu

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

