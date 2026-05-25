Pe scurt: Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi restricționată la începutul lunii iunie, iar șoferii trebuie să țină cont de intervalele orare și de tipul vehiculului.

Ministerul Afacerilor Externe a emis luni, 25 mai 2026, o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria, anunțând restricții de circulație pe podul Giurgiu-Ruse în perioada 4-5 iunie 2026, ca urmare a unor lucrări de reparații. Potrivit Mediafax, restricțiile vor fi aplicate diferențiat, în funcție de categoria vehiculelor.

Astfel, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, circulația va fi suspendată miercuri, 4 iunie 2026, între orele 09:00 și 21:00. În cazul vehiculelor comerciale grele, restricțiile se aplică din 4 iunie, ora 09:00, și vor rămâne în vigoare până joi, 5 iunie 2026, ora 09:00.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele de telefon +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. Pentru situații de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758, a precizat MAE.

Podul Giurgiu-Ruse a mai fost vizat de lucrări de reparații și modernizări în ultimele luni, iar reparațiile capitale au fost aproape de final la sfârșitul lunii aprilie.