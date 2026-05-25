Clubul Team All 4 Sport Sibiu a obținut nu mai puțin de 28 de medalii de la Campionatul Național de Înot Masters de la Drobeta Turnu Severin.

Membrii clubului All 4 Sport Sibiu s-au întors cu rezultate foarte bune de la Campionatul Național de Înot Masters 2026, desfășurat în perioada 23–24 mai, la Drobeta Turnu Severin.

Competiția a fost organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și a reunit 169 de sportivi din 36 de cluburi din țară, de toate vârstele, de la 20 ani până la seniorul competiției de 88 de ani.

Clubul All 4 Sport Sibiu a fost reprezentat de Ioana Bucea, Claudia Weindorf, Vasile Pârvu și Mihai Preda, care au concurat în mai multe probe și la ștafete, urcând de fiecare dată pe podium de fiecare dată când au evoluat la categoriile lor de vârstă. Ei au obținut: 20 medalii de aur, 6 medalii de argint și 2 medalii de bronz.

Rezultatele obținute confirmă prezența constantă a clubului All 4 Sport Sibiu în competițiile importante de înot masters și arată că pasiunea pentru sport poate aduce rezultate frumoase și experiențe speciale, indiferent de vârstă.

Pentru sibienii de la All 4 Sport urmează participarea la Campionatele Europene Master de la Samorim – Slovacia.