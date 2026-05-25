Pe scurt: Polițiștii au oprit un șofer bihorean pe DN 7, lângă Boița, și au descoperit că avea o alcoolemie de 0,46 mg/l. Cazul este investigat de Serviciul Rutier Sibiu.

Un șofer în vârstă de 31 de ani din județul Bihor a fost oprit pentru control de polițiștii rutieri sâmbătă, 23 mai, în jurul orei 19:50, pe DN 7, la kilometrul 251+300 metri, în apropierea localității Boița.

Potrivit , bărbatul se afla la volanul unui autoturism când a fost supus testării cu aparatul alcooltest.

“Rezultatul testului a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice. ” a transmis IPJ SIBIU

În urma rezultatului, polițiștii au decis să îl conducă pe șofer la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

DN 7, în zona Boița, este cunoscut pentru traficul intens și pentru incidentele rutiere frecvente, inclusiv accidente produse în trecut.

Autoritățile reamintesc șoferilor că depistarea la volan sub influența alcoolului constituie infracțiune și se sancționează conform legislației în vigoare.