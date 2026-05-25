Polițiștii sibieni au continuat, în perioada 22 – 24 mai 2026, acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

În urma controalelor desfășurate pe drumurile din județ, au fost constatate șase infracțiuni la regimul circulației.

De asemenea, oamenii legii au reținut 26 de permise de conducere, dintre care trei pentru conducere sub influența alcoolului și 13 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h. Totodată, au fost retrase 31 de certificate de înmatriculare și aplicate peste 799 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 385.000 de lei.

Potrivit IPJ Sibiu, 217 sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea regimului legal de viteză, iar alte 75 pentru neportul centurii de siguranță.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat în dimineața zilei de 24 mai, în jurul orei 09:00, pe DN14, în afara localității Șeica Mare. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un sibian în vârstă de 46 de ani, surprins de radar circulând cu 109 km/h într-o zonă unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Șoferul a rămas fără permis pentru 90 de zile și a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.025 de lei.

La scurt timp, pe același sector de drum, polițiștii au oprit un alt autoturism, condus de un bărbat de 49 de ani din Axente Sever. Acesta circula cu 101 km/h pe un tronson cu limită de 50 km/h.

Și în acest caz, permisul de conducere a fost suspendat pentru 90 de zile, iar conducătorul auto a primit o amendă de 2.025 de lei.

Tot pe 24 mai, în jurul orei 10:30, pe DN1, la kilometrul 299, în afara localității Veștem, polițiștii au depistat un bărbat de 42 de ani, din Cisnădie, care conducea cu 114 km/h într-o zonă cu limită de 70 km/h.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu 1.822 de lei. În plus, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 90 de zile.