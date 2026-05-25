Tânăra în vârstă de 21 de ani, rănită grav după ce a fost târâtă de un cal speriat în localitatea sibiană Hamba, este în continuare internată pe secția ATI a Spitalului Județean din Sibiu.

În urmă cu aproape o săptămână, o femeie de 21 de ani, însărcinată, a fost rănită grav după ce calul pe care îl ținea de funie s-a speriat, a smucit-o și târât-o pe o distanță de 300 de metri. În urma incidentului, ea a intrat în stare de inconștiență, fiind stabilizată de echipajele medicale venite la fața locului. A fost transferată la spital, iar de marți seara este internată pe secția ATI.

Din nefericire, starea ei de sănătate este în continuare gravă, iar medicii sunt rezervați în privința pronosticului.

„Pacienta se află în continuare în secția de Terapie Intensivă, în stare generală gravă. Continuă monitorizarea și terapia de specialitate”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Vă reamintim că săptămâna trecută a mai avut loc un accident cu o cabalină. Un bărbat a intrat cu căruța într-un stâlp la Benești, a rămas blocat în hățuri și a fost târât câțiva metri de cal. El a fost preluat de elicopterul SMURD în comă și a fost dus la spital în Târgu Mureș.