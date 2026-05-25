Pe scurt: Noua adaptare a piesei „Regele Lear” ajunge pe scena festivalului de la Craiova, cu o distribuție și o echipă artistică din Sibiu.

Teatrul Gong Sibiu va prezenta noua producție „Povestea Regelui Lear” în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, marți, 26 mai 2026, de la ora 19:00. Potrivit Teatrului Gong Sibiu, spectacolul este o adaptare semnată de Eliza Păuna, inspirată de W. Shakespeare și Andy Stanton, cu traducerea fragmentelor din Shakespeare realizată de George Volceanov.

Regia este asigurată de Ramona Iacob, scenografia de Gabi Albu, iar păpușile sunt create de Remus Gabor. Muzica poartă semnătura Bogdanei Dima, iar lighting design-ul îi aparține lui Alexandros Raptis. Din distribuție fac parte Eliza Păuna și Gabriel Muncuș.

Evenimentul are loc în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, desfășurat între 21 și 31 mai 2026. Producția este descrisă ca „o poveste pentru părinții care nu ascultă de copii”.

Spectacolul „Povestea Regelui Lear" a mai fost prezentat pe scena Gong, fiind adaptat pentru copii.