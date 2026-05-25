Pe scurt: Traficul la intrarea în Avrig este restricționat pentru lucrări la sensul giratoriu. Șoferii trebuie să urmeze rutele ocolitoare și indicațiile din teren.

Traficul rutier la intrarea în Avrig, în zona căii ferate și a intersecției DN1 cu DJ105G, este închis temporar începând de luni, 25 mai 2026, pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu, potrivit Primăriei Orașului Avrig.

Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rutele alternative prin intrarea dinspre Somarest sau dinspre Mârșa. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile lucrătorilor din teren pentru siguranța tuturor.

Lucrările fac parte din proiectul de amenajare a sensului giratoriu la intersecția DN1 cu DJ105G, care presupune restricții de circulație pe durata intervenției.

