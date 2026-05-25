Pe scurt: Lucrările pe Transfăgărășan avansează după o perioadă de vreme nefavorabilă. DRDP Brașov speră să redeschidă circulația cât mai curând.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat luni, 25 mai 2026, că a reluat lucrările pe DN7C – Transfăgărășan, după mai multe zile consecutive de vreme mohorâtă, ploi și frig în zona alpină.

Potrivit DRDP Brașov, echipele au putut interveni cu vizibilitate maximă și soare din plin, ceea ce a permis avansarea operațiunilor de curățare și pregătire a drumului pentru redeschidere.

Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că speră ca vremea favorabilă să continue și în săptămânile următoare, astfel încât circulația pe Transfăgărășan să poată fi redeschisă cât mai repede. În ultimele săptămâni, deschiderea drumului a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice dificile, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți.

Detalii suplimentare despre întârzieri și motivele acestora pot fi consultate în articolul Transfăgărășanul nu se mai deschide pe 1 iunie: DRDP ia în calcul o altă dată și explică de ce.