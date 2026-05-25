Pe scurt: Comunitățile din Țara Făgărașului află marți detalii despre investiții, proiecte și fonduri europene la Avrig. Evenimentul aduce la aceeași masă autorități, antreprenori și parteneri locali.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Făgărașului organizează marți, 26 mai, de la ora 11:00, un eveniment la Casa de Cultură a orașului Avrig, dedicat prezentării direcțiilor strategice de dezvoltare ale microregiunii și oportunităților concrete de finanțare pentru perioada următoare.

Potrivit Primăriei Orașului Avrig, evenimentul va reuni reprezentanți ai comunităților locale, antreprenori și parteneri interesați de dezvoltarea zonei.

În cadrul întâlnirii va fi prezentată Strategia de Dezvoltare a Microregiunii Țara Făgărașului, document care va sta la baza investițiilor și proiectelor viitoare din teritoriu. Participanții vor primi informații detaliate despre oportunitățile de finanțare disponibile, direcțiile de investiții și dezvoltare, precum și despre proiecte cu impact pentru comunități, mediul de afaceri și partenerii locali.

Organizatorii anunță că evenimentul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea durabilă a microregiunii și o oportunitate pentru toți cei interesați să contribuie activ la viitorul Țării Făgărașului.

Sunt așteptați să participe atât reprezentanți ai administrațiilor locale, cât și persoane din sectorul privat sau din societatea civilă care doresc să afle mai multe despre perspectivele de colaborare și accesarea fondurilor europene.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a orașului Avrig, marți, 26 mai 2026, începând cu ora 11:00. Cei interesați să participe sunt rugați să își rezerve un loc prin e-mail, la adresele office@primaria-avrig.ro sau simona.ianos@primaria-avrig.ro.