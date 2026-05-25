Pe scurt: Vremea se încălzește rapid, dar schimbarea vine brusc: miercuri sunt prognozate 33 de grade, iar de joi temperaturile scad cu peste 7 grade.

România se confruntă cu un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi care urcă până la 30 de grade, mai ales în vestul și nord-vestul țării.

Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, trendul de încălzire va continua și în zilele următoare, pe fondul pătrunderii unei mase de aer cald peste România.

Luni, 25 mai, vremea se încălzește vizibil față de weekend. La amiază, temperatura va urca până la 28 de grade, iar spre seară nu sunt excluse ploi trecătoare.

Marți, 26 mai, maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, iar minimele între 9 și 19 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot ajunge la 6–7 grade.

Miercuri, 27 mai, căldura se accentuează în vestul, sudul și local în restul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 27–33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, în timp ce minimele vor varia între 6 și 17 grade. După-amiaza și seara aduc însă instabilitate atmosferică, cu furtuni în zonele montane, în nord, nord-est și pe arii restrânse din centru, extinzându-se ulterior către est și sud-est.

Cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea crește riscul de averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

De joi, 28 mai, vremea intră într-un proces de răcire accentuată la nivel național. Maximele vor coborî, în general, între 20 și 26 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Ploile își vor face apariția în mai multe regiuni, în special în sudul țării.