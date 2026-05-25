Mii de fermieri din România susțin că au fost trași pe sfoară de Dumitru Andreșoi, supranumit „regele oierilor”, după ce i-au vândut animale și nu și-au primit banii. Printre păgubiți se regăsesc și zeci de oieri din Mărginimea Sibiului. Aceștia protestează luni, în județul Hunedoara, la sediul firmei afaceristului.

Aproximativ 100 de crescători de ovine din județul Sibiu, dar și din alte zone ale României, protestează, luni, în localitatea Gelmar din județul Hunedoara la sediul firmei celui mai vestit fermier din România, Dumitru Andreșoi, supranumit „regele oierilor”. Oamenii sunt revoltați fiindcă, de-a lungul anilor, ar fi fost păcăliți de acesta.

Mii de animale neplătite: „Îmi datorează 900.000 de lei”

Unul dintre păgubiți este Costel, crescător de ovine originar din Poiana Sibiului, care are ferma în Apoldu de Sus. El participă luni la protest și spune că în situația lui mai sunt alți zeci de oieri din Mărginimea Sibiului. Omul i-a vândut câteva mii de animale vestitului fermier, anchetat în trecut de Parchetul European, însă nu și-a mai primit banii. În total, sibianul are de recuperat 900.000 de lei.

„Suntem aici, la protest, în jur de 100 de persoane, toți păgubiți. Eu mai am de recuperat 900.000 de lei. I-am vândut mai multe animale, câteva mii. Am făcut două tranzacții cu el în două zile. Am observat că ceva nu e în regulă și m-am oprit. La nivel de țară sunt câteva mii de păgubiți care nu și-au mai primit banii pe animalele vândute, iar în județul Sibiu sunt câteva zeci. Problema e că mulți se tem să vină la protest, pentru că i-a amenințat că dacă participă nu le mai dă nimic. Oamenii se tem, toți lucrează pentru bani și mai au speranța că îi vor primi înapoi. Dar noi trebuie să acționam, pentru că avem datorii, nu putem aștepta ani de zile”, a spus sibianul.

Sursa: Facebook/Informații Din Surse

Oierii se tem că nu își vor mai primi banii

Oierul din Apoldu de Sus spune că afaceristul a avut deschise 6 firme prin intermediul cărora ar fi cumpărat animale, furaje și îngrășăminte de la fermieri din toată țara. De curând, el a cerut intrarea în insolvență, însă Tribunalul Hunedoara i-a respins cererea în 15 mai 2026.

„El are intenția să nu mai plătească. Are două cereri de intrare în insolvență și dacă intră nu mai vedem nimic. A mai deschis acum încă o societate, a mutat tot pe ea, iar de pe celelalte a vândut tot. Așa că noi suntem puși în situația în care nu putem executa, pentru că nu mai are animale acolo. Necazul nostru este că mai are activitate pe firma paralelă, unde comercializează non-stop animale, dar pe noi nu ne mai plătește. Înțelegeam dacă avea o problemă, dacă era în faliment, dar el continuă activitățile și noi stăm și ne uităm”, a spus sibianul.

Cei aproximativ 100 de crescători de ovine spun că vor continua protestul până când vor vedea un rezultat. „El nu a venit deloc aici, a închis poarta și a pus un paznic. Așteptăm să ne ia cineva în seamă, să ne spună când și cum ne va plăti. O să stăm toată ziua până lămurim”, a adăugat omul.