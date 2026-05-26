Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de marți, 26 mai, în jurul orei 16:00, pe DJ 106, în zona Dealul Dăii.

Acolo, două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii rutieri, dar și echipaje medicale.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit că un tânăr în vârstă de 24 de ani, din municipiul Sibiu, care conducea un autoturism dinspre Agnita spre Sibiu, nu ar fi păstrat distanța regulamentară în mers și a intrat în coliziune cu mașina care circula în fața sa. Autoturismul izbit era condusă de o femeie de 31 de ani, din Șelimbăr.

În urma impactului, două persoane aflate în autoturismul condus de femeie au fost rănite.

Starea victimelor

Cele două victime sunt: o femeie în vârstă de 53 de ani și un copil de 5 ani, ambii din Șelimbăr. Acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, femeia în vârstă de 53 de ani a suferit un traumatism la coloana cervicală, iar copilul a suferit un traumatism cranian și un traumatism de coloană. Ambele victime au fost transportate la spital în stare stabilă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier în zonă se desfășoară îngreunat.