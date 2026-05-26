Aeroportul Internațional Sibiu preconizează că, în 2026, numărul de pasageri îmbarcați va fi în scădere, iar asta în principal din cauza curselor anulate în ultima perioadă de companiile aeriene.

Peste 350.000 de pasageri s-au îmbarcat, în 2025, de pe Aeroportul din Sibiu. Anul 2026 nu va fi unul la fel de bun, deoarece mai multe curse operate de Wizz Air și Lufthansa au fost suspendate.

„În ceea ce privește traficul de pasageri, în anul 2025, s-a înregistrat un număr de 351.683 pasageri îmbarcați, iar pentru anul 2026 se estimează o scădere până la 318.702 pasageri. Această situație este determinată, în principal, de reducerea capacității anunțată de compania Wizz Air, motivată de performanța redusă a rutelor la care compania a decis să renunțe a le mai opera de pe Aeroportul Internațional Sibiu, precum și de anularea de către Lufthansa a zborurilor pe ruta Munchen, motivată de creșterea costurilor de operare generate de evoluția prețului combustibilului și a presiunii costului resursei umane, aspecte care au un impact negativ direct asupra veniturilor proprii și asupra producției vândute prognozate”, se arată în nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului pe anul 2026.

Cât despre bugetul aerogării în acest an, care urmează să fie aprobat joi de consilierii județeni, veniturile totale estimate sunt în valoare de 56.258,83 mii lei, înregistrând o creștere de 9,51%, echivalentul unei majorări de 4.887,73 mii lei comparativ cu nivelul veniturilor realizate în anul 2025, respectiv 51.371,10 mii lei. Evoluția este influențată în mod direct de diminuarea traficului de pasageri.

De asemenea, cheltuielile totale sunt estimate la 59.187,19 mii lei, mai mari cu 8,91% față de cheltuielile totale realizate în anul 2025. Potrivit reprezentanților aeroportului, ele au fost fundamentate în funcție de activitățile concrete din programele de achiziții de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activității.