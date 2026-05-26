Pe scurt:
Un șofer sibian a fost oprit de poliție pe strada Lacul lui Binder și s-a ales cu dosar penal după ce s-a constatat că mașina nu era înmatriculată.
Un bărbat de 30 de ani din Sibiu a fost oprit de polițiștii rutieri în trafic pe strada Lacul lui Binder, luni, 25 mai, în jurul orei 16:30.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul condus de acesta nu era înmatriculat sau înregistrat conform legii.
“La nivelul Poliției Municipiului Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.” a transmis IPJ Sibiu
Incidentul a avut loc pe una dintre arterele circulate ale municipiului Sibiu, strada Lacul lui Binder, unde polițiștii rutieri desfășoară frecvent acțiuni de control pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor rutiere.
Astfel de cazuri nu sunt izolate în județ, autoritățile raportând periodic situații similare, inclusiv șoferi prinși fără permis sau cu mașini neînmatriculate pe drumurile publice.
