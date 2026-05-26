Sibianul care și-a bătut mama până când a omorât-o, în perioada Crăciunului trecut, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Și-a lovit cu bestialitate mama

Totul a început în seara de 21 decembrie 2025. Bărbatul, care era șofer de camion, se întorsese din cursă și locuia în casa mamei sale, el fiind separat de soție. Pe la ora 21:00, cei doi au început să se certe din cauza unor neînțelegeri care îl implicau și pe fratele lui, potrivit datelor publicate pe rejust.ro. Bărbatul și-a pierdut cumpătul și a început să își lovească cu bestialitate mama. „A lovit victima cu pumnii și, posibil alte corpuri dure, în zona capului și a toracelui, victima căzând pe podea în urma agresiunii, inculpatul recurgând inclusiv la acte de sugrumare asupra victimei”, este menționat în rechizitoriu.

În urma loviturilor, biata femeie, în vârstă de 67 de ani, a căzut în șezut pe vasul de toaletă din baie, fiind inconștientă la venirea echipajelor de ambulanță.

La scurt timp după comiterea faptei, individul i-a făcut o poză mamei lui, în starea în care se afla, și i-a trimis-o unui amic care cunoștea situația familială tensionată, recunoscând că a omorât-o. Apoi, el și-a sunat fratele și i-a povestit ce a făcut, acesta din urmă sunând la 112.

Femeia a murit la spital

Femeia a fost preluată de un echipaj al ambulanței în acea noapte și a fost dusă la spital în stare gravă. După câteva zile, chiar în ziua de Crăciun, în 25 decembrie, la ora 12:45, ea a murit pe secția ATI a Spitalului Județean.

Raportul de expertiză medico-legală realizat în faza de urmărire penală a arătat că moartea femeii a fost violentă și s-a datorat comei consecutive encefalopatiei hipoxice, urmare a asfixiei mecanice prin sugrumare, iar leziunile traumatice tanatogeneratoare s-au putut produce prin compresiune cu mâna la nivelul gâtului.

Condamnat la închisoare pe viață

În timpul audierilor, bărbatul le-a spus anchetatorilor că avea o relație tensionată cu mama sa, iar conflictul din acea seară a izbucnit din cauza fratelui său, care i-ar fi risipit banii. El a negat că ar fi sugrumat-o pe femeie, dar a recunoscut că a lovit-o cu pumnii în zona capului. În faza de judecată, a recunoscut comiterea faptei în modalitatea reținută de procuror în actul de sesizare.

Omul a fost supus și unei expertize psihiatrice, iar rezultatul a fost că, deși prezintă tulburare de personalitate de tip antisocial decompensată comportamental, el a avut discernământ la momentul comiterii faptei.

De altfel instanța a stabilit că individul nu era la prima abatere. În anul 2004, pe când era încă minor, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de omor calificat, fiind eliberat condiționat în 2011. În 2013, a fost iar condamnat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru lovire și ultraj contra bunelor moravuri. În 2023, el a fost implicat într-o altă infracțiune: înarmat cu un cuțit, a fugărit mai mulți trecători pe strada Henri Coandă din Sibiu. Atunci a amenințat și mascații prezenți la intervenție, după care a fost internat la Psihiatrie. (DETALII AICI) În 2024, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni închisoare pentru comiterea unor infracțiuni intenționate, respectiv amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată pe durata unui termen de 3 ani.

Instanța a stabilit că fapta de omor săvârșită asupra mamei sale de către bărbat prezintă „un indice de gravitate deosebit de ridicat”, iar „periculozitatea ridicată a faptei reținute este relevată și de conduita adoptată imediat după comiterea faptei, (…) deși era pe deplin conștient că mama sa se afla în stare grabă, acesta în loc să apeleze la 112, a preferat să realizeze o fotografie cu victima în timp ce era căzută pe toaletă”. De asemenea, cu toate că a trecut prin mai multe procese de reeducare și reintegrare, el a continuat faptele penale. Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune, el avea „dificultăți de gestionare a situațiilor conflictuale, tensionate, și prezintă o capacitate redusă de autocontrol, iar riscul de reiterare a unei conduite de natură infracțională este unul ridicat”.

Magistrații au stabilit astfel că singura pedeapsă care să conducă la prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni este cea a detențiunii pe viață. Prin urmare, aceasta a fost sentința lui, pronunțată în 26 mai 2026.