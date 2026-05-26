Anul 2026 se anunță a fi unul spectaculos pentru tinerii din județul Sibiu, aducând o diversitate fără precedent în oferta de activități estivale. De la imersiune lingvistică și robotică de ultimă generație, până la drumeții montane și experiențe spirituale profunde, programul din acest an a fost conceput să acopere toate interesele.

Sub deviza învățării prin experiență directă, organizatorii promit o vacanță în care crestele Munților Cindrel și Făgăraș devin fundalul celor mai frumoase amintiri, transformând timpul liber într-o oportunitate reală de dezvoltare personală.

Tradiții autentice la înălțime în Jina

Cei care își doresc pentru copiii lor o deconectare totală de dispozitivele electronice pot opta pentru experiențele oferite în Mărginimea Sibiului, la Jina, unde tradiția este elementul central. Tabăra organizată la Hotel Măgura are un preț de 2.550 de lei și include un pachet complet cu transport, vizite la muzee locale și incursiuni istorice în zone precum Cetatea Alba Carolina.

Această variantă rămâne una dintre cele mai apreciate datorită programului bogat care transformă fiecare zi într-o lecție vie de istorie și cultură românească, totul într-un peisaj montan autentic.

Spiritualitate și dialog la mănăstirea Oașa

Pentru tinerii și studenții care caută o experiență introspectivă, Mănăstirea Oașa rămâne destinația ideală, oferind un spațiu de dialog între tradiție și modernitate. Participarea la Tabăra Internațională Oașa este gratuită din punct de vedere al cazării și al mesei, mănăstirea asumându-și aceste costuri pentru a susține formarea spirituală a tinerilor.

Singura responsabilitate financiară a participanților este acoperirea transportului până la locație, aceștia fiind invitați în schimb să se implice activ în activitățile gospodărești și în dezbaterile tematice despre viață și comunitate.

Tehnologia viitorului se mută la munte

Pentru micii pasionați de lumea digitală, vara lui 2026 propune o abordare care îmbină pasiunea pentru ecrane cu beneficiile mișcării în aer liber. Logiscool Sibiu organizează tabere rezidențiale unde copiii cu vârste între 7 și 12 ani pot aprofunda tainele programării, roboticii sau editării video.

Tariful pornește de la aproximativ 2.450 de lei pentru un sejur complet. Programul este gândit astfel încât participanții să alterneze efortul intelectual cu relaxarea la piscină și drumețiile montane, asigurând o experiență educativă care nu neglijează nevoia de mișcare și socializare.

Seriile încep pe data de 21 iunie și sunt gândite astfel încât să ofere un echilibru perfect, participanții alternând sesiunile de logică în universuri virtuale precum Minecraft sau Roblox cu ore de relaxare la piscină și drumeții pe potecile montane.

Engleză fără stres în inima naturii

Centrul Educațional Cambridge revine cu deja cunoscutele tabere Colibri, oferind o metodă de învățare bazată pe comunicare constantă, departe de rigorile notelor din catalog. Locațiile alese pentru acest sezon, precum Cârțișoara și Valea Avrigului, asigură un cadru natural deosebit pentru sesiunile de „full immersion”.

Costurile de participare fiind de aproximativ 2.200 de lei pentru locația din Cârțișoara și 2.120 de lei pentru seriile de pe Valea Avrigului. Aceste prețuri includ nu doar cursurile de engleză cu profesori specializați, ci și ateliere de gestionare a emoțiilor și activități de explorare a florei și faunei locale.

Rețeaua DJTS și facilitățile pentru studenți

Direcția Județeană pentru Tineret Sibiu continuă să pună la dispoziție cele mai accesibile opțiuni prin centrele de agrement de la Păltiniș, Ocna Sibiului și Râu Sadului, cu tarife de 160 de lei pe zi de persoană. Acest preț, care acoperă masa și cazarea, fac din centrele de stat soluția optimă pentru grupuri mari de elevi sau cantonamente sportive.

Compartimentul de Tabere și Agrement din cadrul Direcției Județene pentru Tineret Sibiu pune la dispoziție o infrastructură completă dedicată elevilor, studenților și tinerilor. Prin cele cinci centre de agrement din județ, DJTS oferă spații de cazare, masă, activități tematice și trasee turistice în locații de poveste:

Păltiniș – „Trecătoarea Cerbilor” (101 locuri): ideal pentru tabere de munte, excursii în Cindrel, drumeții și vizite culturale.-160 de lei/persoană/zi

Ocna Sibiului (100 locuri): în inima stațiunii balneare, cu acces la lacuri terapeutice și obiective istorice.-160 de lei/persoană/zi

Săliște II – Amnaș (100 locuri): tabere de odihnă, specialitate sau educație alternativă în Mărginime.

Cisnădioara (75 locuri): între dealuri împădurite, aproape de cetăți medievale, cu săli de joc, piscină și terenuri de sport.-160 de lei/persoană/zi

Râu Sadului (110 locuri): în inima munților, cu săli de training, teren sintetic, cluburi și zone de foc de tabără.-160 de lei/persoană/zi

În paralel, studenții Universității „Lucian Blaga” beneficiază de programul național de tabere gratuite, finanțat de minister, unde locurile sunt oferite cadou celor cu performanțe academice deosebite, permițându-le acestora să se bucure de mare sau munte fără niciun cost suplimentar.

Aventură și legende: Uriașii din Alpii Transilvaniei

O noutate captivantă pentru vara anului 2026 este tabăra tematică desfășurată în zona Avrigului, intitulată „Uriași în Alpii Transilvaniei”. Această experiență este dedicată copiilor dornici de explorare, având un preț de 2.250 de lei pentru un sejur de 6 zile.

Programul se concentrează pe activități outdoor intense, de la drumeții pe urmele legendelor locale până la ateliere de supraviețuire și orientare în natură. Este o opțiune ideală pentru părinții care caută o tabără ce îmbină efortul fizic cu poveștile fascinante ale munților noștri, totul într-un cadru de siguranță monitorizat de instructori cu experiență.

Evoluția costurilor: Tabere mai scumpe cu 10-15%

Comparativ cu sezonul estival de anul trecut, părinții trebuie să se pregătească pentru bugete ușor mai ridicate, reflectând scumpirile generale din domeniul turismului și al serviciilor alimentare. Dacă în 2025 prețul mediu pentru o tabără privată de șase zile gravita în jurul sumei de 2.100 de lei, în 2026 majoritatea ofertelor pornesc de la 2.300 – 2.400 de lei, marcând o creștere de aproximativ 10-15%.

