Primăria municipiului Sibiu a pus la bătaie suma de 8,5 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor de pe Agenda Culturală. Șase dintre cele 92 de evenimente depuse vor primi fiecare câte 350.000 de lei.
Consilierii locali vor aproba, în ședința de joi, lista proiectelor care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru proiectele culturale, nonprofit, de interes general, prin Agenda Culturală 2026.
Unde merg cele mai mari sume
Cele mai mari sume, respectiv 350.000 de lei, vor merge către Artmania Festival (eveniment dedicat muzicii alternative și culturii underground, care reunește trupe și artiști din România și din străinătate), Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” (eveniment ajuns la cea de-a 51-a ediție, dedicat folclorului și tradițiilor populare), Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” (eveniment dedicat folclorului românesc și promovării tradițiilor autentice), Focus Festival (festival muzical dedicat publicului tânăr ce reunește peste 20 de artiști și trupe românești și din străinătate), Sunbreak Festival (festival construit în jurul ideilor de comunitate) și Sibiul de Odinioară (festival dedicat culturii retro și muzicii live, care transformă Parcul Tineretului într-un spațiu urban dedicat concertelor și socializării).
Astra Film Festival și Guitar Meeting Festival primesc fiecare câte 300.000 de lei, iar Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition primește suma de 270.000 de lei.
Muzică, dans, folclor și film pe străzile Sibiului
Șase proiecte eligibile vor primi suma de 250.000 lei pentru organizarea evenimentelor, respectiv: Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio (festival dedicat muzicii clasice și artelor spectacolelor), Zilele Muzicale Româno-Americane (festival organizat de Filarmonica de Stat Sibiu), Sibiu Jazz Festival, Copilăria în pași de dans (eveniment dedicat promovării tradițiilor și dansului popular românesc), ASTRA în festival (eveniment dedicat patrimoniului cultural tradițional) și Revelion 2026 (programul artistic îi va avea invitați pe Voltaj și DJ Funky Drop).
Lista cu toate proiectele care vor primi finanțare:
|1
|ARTmania Festival Sibiu 2026 “În Context”
|350.000,00
|2
|Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio
|250.000,00
|3
|Concursul Internațional George Enescu la Sibiu
|242.000,00
|4
|ARS Hungarica 2026
|75.000,00
|5
|Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, ediția a 51-a, 2026
|350.000,00
|6
|Zilele Muzicale Româno-Americane, ediția XXIII
|250.000,00
|7
|Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția a XXVIII-a, 2026
|350.000,00
|8
|Astra Film Festival 2026
|300.000,00
|9
|Sibiu Jazz Festival 2026 – ediția 54
|250.000,00
|10
|Feeric Fashion Week 2026
|150.000,00
|11
|Focus Festival 2026
|350.000,00
|12
|Poets in Transylvania. Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, ediția a XIII-a.
|50.000,00
|13
|TRANSILVANIA EXTRAVAGANZA: Program de mediere culturală
|80.000,00
|14
|Sibiu Opera Festival, ediția XXV, 2026
|230.000,00
|15
|Artă pentru toate simțurile
|40.000,00
|16
|Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2026 – 20 de veri la Sibiu
|25.000,00
|17
|Târgul Olarilor, ediția 60, 2026
|10.000,00
|18
|ASTRA Multicultural
|200.000,00
|19
|Concurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch”, ediția 30, 2026
|80.000,00
|20
|„Guitar Meeting Festival” – ediția a XII-a
|300.000,00
|21
|Copilăria în pași de dans
|250.000,00
|22
|ASTRA în festival
|250.000,00
|23
|Festivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu, Ediția a 20-a
|150.000,00
|24
|SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival – Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu, Ediția 7
|100.000,00
|25
|Orașul Imprimat – Ateliere de explorare artistică a orașului
|25.000,00
|26
|Sibiu: Rezonanțe și Texturi. Ghid cultural alternativ
|35.000,00
|27
|Sunbreak Festival 2026
|350.000,00
|28
|Brave New Music, ediția a VII-a
|80.000,00
|29
|Daruri Muzicale – ediția a V-a
|80.000,00
|30
|Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu (FIFFS)
|90.000,00
|31
|Sibiul de Odinioară
|350.000,00
|32
|Zilele HUNGARIKUM 2026
|65.000,00
|33
|Piano Rocks. Călătoria
|92.000,00
|34
|Expoziția Națională de Filatelie „Aniversări Sibiene 2026”
|15.000,00
|35
|CAMPUS
|100.000,00
|36
|Aniversare Ceata Junilor • 35 de ani
|120.000,00
|37
|Muzică în Catedrala Evanghelică cu Corul Bach
|30.000,00
|38
|Muzică în Catedrala Evanghelică
|90.000,00
|39
|„Christmas Gala Concert – Acapella & Friends” – ediția a IX-a
|65.000,00
|40
|VINO
|280.000,00
|41
|Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026
|270.000,00
|42
|Ars SACRA 2026
|80.000,00
|43
|Muzeul cartierului tău
|40.000,00
|44
|Tradiții
|25.000,00
|45
|Z9Festival, ediția a X-a
|25.000,00
|46
|Gaudeamus 2026 – Festivalul Absolvenților Sibieni
|15.000,00
|47
|Astra Film Junior – Ediția 2026: Educație prin Film Documentar
|60.000,00
|48
|Toamnă Studențească 2026
|25.000,00
|49
|DATfest ediția a XI-a
|10.000,00
|50
|Festivalul de dans „Hugo Wolff”
|30.000,00
|51
|25 de ore de teatru non-stop (ediția a XVI-a)
|50.000,00
|52
|„JOC ȘI TRADIȚIE – Festivalul Ansamblurilor Folclorice Neprofesioniste din Județul Sibiu”
|25.000,00
|53
|Concerte pe acoperiș – ediția a VII-a
|50.000,00
|54
|Sibiu Jazz Competition 2026
|60.000,00
|55
|Acapella – Musica Sacra
|15.000,00
|56
|Street Music Festival Sibiu, ed. VII-a 2026
|30.000,00
|57
|Festivalul Internațional „Capitala Muzicală”, ediția a XIV-a
|70.000,00
|58
|Lumină și armonie ed. a VI-a
|35.000,00
|59
|Revelion 2026
|250.000,00
|60
|Foodie • Street Jazz Festival
|150.000,00
|61
|Concert Aniversar „Adrian Ordean • 55 de ani de muzică”
|25.000,00
|62
|Casual Culture
|20.000,00
|63
|Concursul Internațional de Postere de Călătorie „Hugo d’Alesi”
|50.000,00
|64
|Festivalul Internațional „HermannstadtFest” – ediția a XIV-a
|25.000,00
|65
|Sibiu Fashion Days
|62.000,00
|66
|Finest Fashion Fest
|115.000,00
|67
|Arini Fest Cinema
|40.000,00
|68
|Festivalul Meșteșugarilor Romi – ediția a VI-a
|40.000,00
|69
|Festivalul Internațional al Culturii Romani • ediția a XII-a
|40.000,00
|70
|Capitala Crăciunului Sibiu 2026
|40.000,00
|71
|Strada, Dansul și Spectacolul
|8.000,00
|72
|RetroCinemateca
|20.000,00
|73
|Maratonul de fotografie
|10.000,00
|74
|Strada Turnului – gastronomie, dans și un fabulos apus de soare
|25.000,00
|75
|Orașul Artiștilor 2026
|10.000,00
|76
|Festivalul Be Creative 2026
|36.000,00
|77
|Interviurile Sibiului Cultural
|30.000,00
|78
|Street Delivery Sibiu 2026
|30.000,00
|79
|Transilvania Tattoo Expo Sibiu ediția 14
|10.000,00
Alte 13 proiecte au fost declarate eligibile, însă nu vor primi finanțare: #NOFILTER – la liftul spre tine; Stagiunea Camerală Florescu – Fernandez – ediția a XI-a; Rock în Școală; Pași prin istoria Sibiului; Antarctica – jurnale/memorii/expediții – o antologie de fotografie; AUZITe în școală – artă sonoră pentru adolescenți; Zilele culturale la Muzeul – Romilor – ediția a III-A; Festivalul de teatru și poezie al romilor “Vast Romano” ediția a II-a; Sibiul în fotografii – perioada postdecembristă; Teatrul din Cartier; Festivalul Culturii Arabe, ediția a 4-a; PUSTNIK – Laborator de cercetare narativă; Ziua șosetelor ciudate
