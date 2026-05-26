Primăria municipiului Sibiu a pus la bătaie suma de 8,5 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor de pe Agenda Culturală. Șase dintre cele 92 de evenimente depuse vor primi fiecare câte 350.000 de lei. 

Consilierii locali vor aproba, în ședința de joi, lista proiectelor care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru proiectele culturale, nonprofit, de interes general, prin Agenda Culturală 2026. 

Unde merg cele mai mari sume 

Cele mai mari sume, respectiv 350.000 de lei, vor merge către Artmania Festival (eveniment dedicat muzicii alternative și culturii underground, care reunește trupe și artiști din România și din străinătate), Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” (eveniment ajuns la cea de-a 51-a ediție, dedicat folclorului și tradițiilor populare), Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” (eveniment dedicat folclorului românesc și promovării tradițiilor autentice), Focus Festival (festival muzical dedicat publicului tânăr ce reunește peste 20 de artiști și trupe românești și din străinătate), Sunbreak Festival (festival construit în jurul ideilor de comunitate) și Sibiul de Odinioară (festival dedicat culturii retro și muzicii live, care transformă Parcul Tineretului într-un spațiu urban dedicat concertelor și socializării). 

Astra Film Festival și Guitar Meeting Festival primesc fiecare câte 300.000 de lei, iar Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition primește suma de 270.000 de lei. 

Muzică, dans, folclor și film pe străzile Sibiului

Șase proiecte eligibile vor primi suma de 250.000 lei pentru organizarea evenimentelor, respectiv: Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio (festival dedicat muzicii clasice și artelor spectacolelor), Zilele Muzicale Româno-Americane (festival organizat de Filarmonica de Stat Sibiu), Sibiu Jazz Festival, Copilăria în pași de dans (eveniment dedicat promovării tradițiilor și dansului popular românesc), ASTRA în festival (eveniment dedicat patrimoniului cultural tradițional) și Revelion 2026 (programul artistic îi va avea invitați pe Voltaj și DJ Funky Drop). 

Lista cu toate proiectele care vor primi finanțare: 

1ARTmania Festival Sibiu 2026 “În Context”350.000,00
2Classics for Pleasure – Perpetuum Vibratio250.000,00
3Concursul Internațional George Enescu la Sibiu242.000,00
4ARS Hungarica 202675.000,00
5Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, ediția a 51-a, 2026350.000,00
6Zilele Muzicale Româno-Americane, ediția XXIII250.000,00
7Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția a XXVIII-a, 2026350.000,00
8Astra Film Festival 2026300.000,00
9Sibiu Jazz Festival 2026 – ediția 54250.000,00
10Feeric Fashion Week 2026150.000,00
11Focus Festival 2026350.000,00
12Poets in Transylvania. Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, ediția a XIII-a.50.000,00
13TRANSILVANIA EXTRAVAGANZA: Program de mediere culturală80.000,00
14Sibiu Opera Festival, ediția XXV, 2026230.000,00
15Artă pentru toate simțurile40.000,00
16Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2026 – 20 de veri la Sibiu25.000,00
17Târgul Olarilor, ediția 60, 202610.000,00
18ASTRA Multicultural200.000,00
19Concurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch”, ediția 30, 202680.000,00
20„Guitar Meeting Festival” – ediția a XII-a300.000,00
21Copilăria în pași de dans250.000,00
22ASTRA în festival250.000,00
23Festivalul Internațional de Film Transilvania – Sibiu, Ediția a 20-a150.000,00
24SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival – Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu, Ediția 7100.000,00
25Orașul Imprimat – Ateliere de explorare artistică a orașului25.000,00
26Sibiu: Rezonanțe și Texturi. Ghid cultural alternativ35.000,00
27Sunbreak Festival 2026350.000,00
28Brave New Music, ediția a VII-a80.000,00
29Daruri Muzicale – ediția a V-a80.000,00
30Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu (FIFFS)90.000,00
31Sibiul de Odinioară350.000,00
32Zilele HUNGARIKUM 202665.000,00
33Piano Rocks. Călătoria92.000,00
34Expoziția Națională de Filatelie „Aniversări Sibiene 2026”15.000,00
35CAMPUS100.000,00
36Aniversare Ceata Junilor • 35 de ani120.000,00
37Muzică în Catedrala Evanghelică cu Corul Bach30.000,00
38Muzică în Catedrala Evanghelică90.000,00
39„Christmas Gala Concert – Acapella & Friends” – ediția a IX-a65.000,00
40VINO280.000,00
41Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026270.000,00
42Ars SACRA 202680.000,00
43Muzeul cartierului tău40.000,00
44Tradiții25.000,00
45Z9Festival, ediția a X-a25.000,00
46Gaudeamus 2026 – Festivalul Absolvenților Sibieni15.000,00
47Astra Film Junior – Ediția 2026: Educație prin Film Documentar60.000,00
48Toamnă Studențească 202625.000,00
49DATfest ediția a XI-a10.000,00
50Festivalul de dans „Hugo Wolff”30.000,00
5125 de ore de teatru non-stop (ediția a XVI-a)50.000,00
52„JOC ȘI TRADIȚIE – Festivalul Ansamblurilor Folclorice Neprofesioniste din Județul Sibiu”25.000,00
53Concerte pe acoperiș – ediția a VII-a50.000,00
54Sibiu Jazz Competition 202660.000,00
55Acapella – Musica Sacra15.000,00
56Street Music Festival Sibiu, ed. VII-a 202630.000,00
57Festivalul Internațional „Capitala Muzicală”, ediția a XIV-a70.000,00
58Lumină și armonie ed. a VI-a35.000,00
59Revelion 2026250.000,00
60Foodie • Street Jazz Festival150.000,00
61Concert Aniversar „Adrian Ordean • 55 de ani de muzică”25.000,00
62Casual Culture20.000,00
63Concursul Internațional de Postere de Călătorie „Hugo d’Alesi”50.000,00
64Festivalul Internațional „HermannstadtFest” – ediția a XIV-a25.000,00
65Sibiu Fashion Days62.000,00
66Finest Fashion Fest115.000,00
67Arini Fest Cinema40.000,00
68Festivalul Meșteșugarilor Romi – ediția a VI-a40.000,00
69Festivalul Internațional al Culturii Romani • ediția a XII-a40.000,00
70Capitala Crăciunului Sibiu 202640.000,00
71Strada, Dansul și Spectacolul8.000,00
72RetroCinemateca20.000,00
73Maratonul de fotografie10.000,00
74Strada Turnului – gastronomie, dans și un fabulos apus de soare25.000,00
75Orașul Artiștilor 202610.000,00
76Festivalul Be Creative 202636.000,00
77Interviurile Sibiului Cultural30.000,00
78Street Delivery Sibiu 202630.000,00
79Transilvania Tattoo Expo Sibiu ediția 1410.000,00

Alte 13 proiecte au fost declarate eligibile, însă nu vor primi finanțare: #NOFILTER – la liftul spre tine; Stagiunea Camerală Florescu – Fernandez – ediția a XI-a; Rock în Școală; Pași prin istoria Sibiului; Antarctica – jurnale/memorii/expediții – o antologie de fotografie; AUZITe în școală – artă sonoră pentru adolescenți; Zilele culturale la Muzeul – Romilor – ediția a III-A; Festivalul de teatru și poezie al romilor “Vast Romano” ediția a II-a; Sibiul în fotografii – perioada postdecembristă; Teatrul din Cartier; Festivalul Culturii Arabe, ediția a 4-a; PUSTNIK – Laborator de cercetare narativă; Ziua șosetelor ciudate

Ultima oră