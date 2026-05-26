Pe scurt: Un medic sibian explică de ce obiceiuri ca alimentația nesănătoasă, automedicația sau lipsa somnului pot avea consecințe grave asupra sănătății. Află ce recomandări face pentru familii și ce riscuri ascund alimentele ultraprocesate.

Conf. univ. dr. Călin Cipăian, medic șef al Secției Clinice Medicale II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, avertizează că unele obiceiuri zilnice aparent inofensive pot duce la probleme grave de sănătate. Potrivit Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, medicul subliniază importanța alimentației, a evitării automedicației și a unui somn adecvat pentru prevenirea unor boli frecvente precum obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, ficatul gras sau anumite tipuri de cancer.

Dr. Cipăian explică faptul că o alimentație echilibrată nu presupune restricții severe, ci un mod constant de a furniza organismului nutrienții necesari. El recomandă consumul zilnic de legume și fructe, cereale integrale, leguminoase, pește, lactate potrivite, nuci și semințe, precum și reducerea alimentelor ultraprocesate, a excesului de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase.

Medicul detaliază cum pot fi recunoscute alimentele ultraprocesate: lista lungă de ingrediente, prezența aditivilor (potențiatori de aromă, coloranți, emulsificatori, stabilizatori, îndulcitori artificiali, agenți de îngroșare sau conservanți), ingrediente industriale precum siropul de glucoză-fructoză sau uleiurile hidrogenate, gustul foarte plăcut dar valoarea nutritivă scăzută și promisiunile de pe ambalaj („fitness”, „light”, „protein”, „cu vitamine”, „fără zahăr”). Exemplele includ băuturi carbogazoase îndulcite, mezeluri foarte procesate, snacksuri, chipsuri, biscuiți umpluți, cereale dulci pentru mic dejun, supe instant, produse de patiserie ambalate, dulciuri, fast-food și unele batoane „proteice”.

„O regulă practică: dacă nu ai putea reproduce acel produs într-o bucătărie obișnuită, folosind ingrediente simple, probabil este ultraprocesat” Dr. Călin Cipăian

Aceste alimente nu trebuie eliminate complet, dar ar trebui consumate rar, nu zilnic. Baza alimentației ar trebui să fie formată din alimente cât mai simple: legume, fructe, cereale integrale, ouă, pește, carne slabă, lactate simple, leguminoase, nuci și semințe.

Dr. Cipăian transmite un mesaj clar: „Nu trebuie să mâncăm perfect, ci să mâncăm mai bine, mai constant. Micile alegeri zilnice — mai multă apă în loc de băuturi îndulcite, o porție de legume la fiecare masă, gătit acasă mai des, porții moderate — pot avea efecte importante asupra sănătății.”

Automedicația, lipsa somnului și obiceiurile din familie pot agrava starea de sănătate

Medicul atrage atenția asupra riscurilor automedicației, care poate părea o soluție rapidă pentru simptome minore, dar devine periculoasă când medicamentele sunt luate fără diagnostic corect sau fără a ține cont de alte boli și tratamente. Printre cele mai frecvente riscuri se numără reacțiile adverse, alergiile, supradozajul, interacțiunile între medicamente și întârzierea prezentării la medic. „Uneori, un simptom tratat ‘după ureche’ poate ascunde o problemă mai serioasă”, avertizează dr. Cipăian.

Un caz aparte îl reprezintă utilizarea antibioticelor fără recomandare medicală. Antibioticele nu tratează virozele, răcelile obișnuite sau gripa, iar folosirea lor inutilă favorizează rezistența bacteriilor, ceea ce face infecțiile mai greu de tratat. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că rezistența antimicrobiană crește riscurile unor proceduri medicale importante, inclusiv intervenții chirurgicale sau tratamente oncologice.

„Medicamentele sunt utile când sunt folosite corect, dar pot face rău când sunt folosite greșit. Pentru simptome persistente, severe sau neobișnuite, cea mai sigură alegere este consultul medical”, subliniază medicul sibian.

Părinții joacă un rol esențial în formarea obiceiurilor sănătoase ale copiilor. Dr. Cipăian recomandă mese regulate, alimente simple și gătite acasă, limitarea băuturilor îndulcite, mișcare zilnică, somn suficient, timp redus în fața ecranelor și respectarea controalelor medicale preventive. Vaccinarea, igiena mâinilor, igiena orală și prezentarea la medic la apariția simptomelor îngrijorătoare sunt, de asemenea, importante. „O familie sănătoasă nu este una care nu greșește niciodată, ci una care are reguli simple, consecvente și adaptate vieții de zi cu zi”, precizează medicul.

Despre importanța somnului, dr. Cipăian afirmă că acesta este o nevoie biologică fundamentală, la fel de importantă ca alimentația și mișcarea. Lipsa somnului pe termen lung poate afecta memoria, concentrarea, starea emoțională și capacitatea de a lua decizii, crescând riscul de anxietate, depresie, obezitate, hipertensiune arterială, diabet și boli cardiovasculare. Pentru copii și adolescenți, somnul este esențial pentru creștere și dezvoltare, iar pentru adulți și vârstnici, pentru performanță, imunitate și calitatea vieții. Medicul recomandă menținerea unui program regulat de somn, limitarea ecranelor seara, evitarea meselor grele înainte de culcare și reducerea consumului de cafeină după-amiaza.

În final, conf. univ. dr. Călin Cipăian transmite că prevenția este esențială și nu trebuie amânată până la apariția bolii. Multe afecțiuni evoluează ani de zile fără simptome evidente și pot fi depistate la timp prin controale periodice și analize recomandate în funcție de vârstă, factori de risc și istoricul familial. „A avea grijă de sănătate nu înseamnă schimbări radicale peste noapte. Înseamnă pași mici, dar constanți: alimentație mai echilibrată, mișcare regulată, somn suficient, renunțarea la fumat, consum moderat sau evitarea alcoolului, gestionarea stresului și adresarea la medic atunci când apar simptome persistente. Pacientul trebuie să fie partener activ în propria sănătate. Medicul poate ghida, explica și trata, dar deciziile zilnice aparțin fiecăruia dintre noi.”