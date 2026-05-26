Pasionații de automobile de epocă sunt invitați sâmbătă, 31 mai, la o expoziție dedicată modelelor clasice Dacia, organizată la intrarea principală a Muzeului Astra din Sibiu.

Evenimentul „Nostalgie pe patru roți” se va desfășura în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar accesul este gratuit atât pentru participanți, cât și pentru vizitatori.

Expoziția va reuni aproximativ 50 de autoturisme Dacia fabricate între anii 1969 și 2003, de la modelele cu caroserie clasică până la Nova, SuperNova și Solenza. Organizatorii spun că aceasta ar putea fi cea mai mare întâlnire a membrilor Clubului Dacia Nostalgia din România.

Fiecare proprietar va veni nu doar cu automobilul său, ci și cu povești și amintiri legate de mașinile care au marcat generații întregi.

La expoziție se poate participa cu orice model Dacia clasic care se încadrează în descrierea evenimentului, indiferent dacă automobilul este sau nu atestat ca vehicul istoric. Membrii Clubului Dacia Nostalgia vor avea prioritate și anumite beneficii speciale.

Organizatorii recomandă participanților un dress code retro, pentru a completa atmosfera evenimentului.

Partenerii evenimentului sunt Muzeul Astra, Geanny Tattoo, Wolf Gym Fitness & Bodybuilding, Romstar, Emilian Auto Sibiu și Boromir.

Înscrierea participanților este gratuită, iar organizatorii au transmis că fiecare proprietar trebuie să completeze formularul dedicat evenimentului pentru pregătirea materialelor promoționale.

În cazul participării cu mai multe autoturisme, trebuie completat câte un formular separat pentru fiecare mașină.

