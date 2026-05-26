Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea Ațel, este cercetat penal după ce a fost prins de polițiști în timp ce transporta material lemnos tăiat ilegal din fondul forestier național.
Incidentul a avut loc în data de 25 mai, în jurul orei 16:00, în extravilanul localității Ațel, în zona cunoscută sub denumirea populară „Lucus”. Polițiștii din cadrul Secției Nr. 2 Poliție Rurală Mediaș l-au depistat pe bărbat în timp ce transporta lemne cu un atelaj hipo.
“În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că bărbatul ar fi tăiat fără drept arbori din specia fag și gorun, în cantitate de 0,78 mc, de pe raza fondului forestier național. Materialul lemnos a fost predat reprezentanților Ocolului Silvic Dumbrăveni.” a transmis IPJ SIbiu
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.
