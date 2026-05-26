Pe scurt: FITS 2026 aduce la Sibiu spectacole diverse, de la omagii muzicale la consultații poetice, promițând experiențe intense pentru public.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a anunțat marți, 26 mai 2026, o selecție de 10 spectacole recomandate pentru ediția din acest an, potrivit FITS. Festivalul propune publicului o varietate de producții, de la muzică gospel și flamenco până la circ contemporan, dans, teatru No și consultații poetice.

Selecția FITS 2026 include spectacole de muzică, dans, circ și teatru din întreaga lume

Printre recomandările FITS 2026 se numără „100 de ani de gospel”, un spectacol dedicat iubitorilor de muzică, care explorează sunetul gospelului și transmite o poveste despre luptă și speranță. „O noapte cu Morricone” aduce un omagiu muzicii compozitorului Ennio Morricone, transformând creațiile sale într-o experiență nocturnă memorabilă.

„Dincolo de limite” este un spectacol de circ și dans coregrafiat de Piet Van Dycke, caracterizat prin energie și poezie. „Teatru No fără limite” propune o incursiune în tradiția teatrului japonez No, cu o abordare ritualică și simbolică.

Producția „Moya” celebrează viața și forța de a fi împreună printr-un spectacol de circ impresionant. „The story of Lola Blau” prezintă povestea unei actrițe într-un musical-confesiune despre sensul vieții și căutarea de sine.

„Fado pe înțelesul tuturor” oferă o călătorie imersivă în universul Fado-ului, punând accent pe legătura dintre muzică și experiența umană. „Lungul drum al zilei către noapte”, piesa lui Eugene O’Neill, este reinterpretată de Timofey Kulyabin și adusă în prezent.

„Carmen” propune o viziune intensă asupra celebrului personaj, cu flamenco, pasiune și destin tragic. Lista este completată de „Consultații poetice”, unde publicul poate avea o conversație individuală de 20 de minute cu un artist, care va alege o poezie, un dans sau o piesă muzicală inspirată de discuție.

