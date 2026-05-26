Pe scurt: Instanța supremă a decis: fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra scapă de toate interdicțiile și pot ieși din țară. Procesul continuă, iar Horațiu Potra rămâne singurul din grupare aflat în arest.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis marți, 26 mai 2026, să revoce măsura controlului judiciar în cazul lui Dorian Potra și Alexandru Potra, fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra. Decizia instanței supreme le permite celor doi să scape de toate interdicțiile impuse anterior, inclusiv cea de a părăsi teritoriul României, potrivit Agerpres.

„Admite contestațiile declarate de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin împotriva încheierii din data de 20 mai 2026, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 6008/2/2025/a5. Desființează încheierea contestată și rejudecând: revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin prin încheierea din 02.04.2026 de ICCJ în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.12. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Cei doi au fost plasați sub control judiciar începând cu 2 aprilie 2026, după ce anterior au stat cinci luni în arest preventiv și arest la domiciliu. Prin hotărârea de marți, 26 mai 2026, toate restricțiile impuse de această măsură au fost ridicate, inclusiv interdicția de a părăsi România.

În schimb, instanța supremă a decis ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv, el fiind singurul membru al grupării care se mai află după gratii. Horațiu Potra rămâne în arest preventiv după ce cererile sale de eliberare au fost respinse în repetate rânduri.

În luna noiembrie 2025, Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, au fost aduși sub escortă din Dubai, unde fugiseră pentru a evita ancheta în dosarul în care sunt acuzați de infracțiuni grave privind destabilizarea României. Ulterior, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice fără drept și instigare publică. În același dosar sunt judecați și alți 20 de mercenari din gruparea sa, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Procesul se află în prezent în faza de cameră preliminară. Potrivit anchetatorilor, planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Anterior, Tribunalul Sibiu a decis ridicarea sechestrului pe averea lui Horațiu Potra, iar fiul și nepotul său au scăpat de arestul la domiciliu la începutul lunii aprilie 2026.